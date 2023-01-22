Посол ЮАР заявил о высокой популярности Путина в стране

Посол Макетука: в ЮАР каждый ребенок знает, кто такой Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин пользуется большой популярностью среди жителей ЮАР, заявил «РИА Новости» посол этой страны в Москве Мзувукиле Макетука.

«Я не думаю, что в ЮАР найдется хоть один ребенок, который не знает, кто такой Путин. Даже моя десятилетняя внучка знает», — сказал он.

Таким образом посол отреагировал на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. 9 декабря на слушаниях в специальном комитете Европарламента по вопросам иностранного вмешательства Боррель сказал, что у него вызывает сомнения искренность жителей стран Африки, которые высказываются в поддержку российских властей.

«Я видел на экранах телевизоров молодых африканцев на улицах Бамако [столица Мали] с рекламными щитами, на которых написано: «Путин, спасибо. Вы спасли Донбасс и теперь спасете нас». Это шокирует. Думаю, что эти люди не знают, где находится Донбасс, а может быть, они даже не знают, кто такой Путин», — сказал тогда Боррель (цитата по Al Mayadeen).

Путин не согласился с заявлением Борреля, сказав, что в Африке знают, что такое Россия, а также «ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма». Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала европейскому чиновнику «не мерить людей по себе».