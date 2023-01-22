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В ЛНР заявили об обстреле Стаханова из РСЗО HIMARS

СЦКК ЛНР: украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS при обстреле Стаханова

Вооруженные силы Украины выпустили по городу Стаханов шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, говорится в телеграм-канале представительства ЛНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным центра, обстрел произошел 21 января в 22:52 мск, данные о пострадавших и повреждениях уточняются.

Ранее об ударе по Стаханову заявил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, местные жители сообщили о пяти «тяжелых прилетах» в район местного машиностроительного завода.

Стаханов находится примерно в 60 км к западу от Луганска.

В декабре власти ЛНР заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли ракетами HIMARS населенный пункт Сватово, который находится к северу от Северодонецка. По их данным, пострадало остекление здания бывшего железнодорожного депо.

Теги
ЛНР РСЗО HIMARS ВСУ обстрел
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