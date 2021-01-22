В МИДе пообещали ответить на высылку российского дипломата из Албании
Москва с большим сожалением восприняла решение Албании выслать российского дипломата из Тираны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, передает «РИА Новости».
Накануне Албания объявила персоной нон грата российского дипломата, который, по ее данным, неоднократно нарушал ограничения по COVID-19.
«Это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений, и конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа», — заявил Грушко.
По словам замминистра, взаимность — один из основных принципов в дипломатии.