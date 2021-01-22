В МИДе пообещали ответить на высылку российского дипломата из Албании

Высылка российского дипломата — недружественный шаг, который не останется без ответа, заявили в МИДе. Ранее власти Албании сообщили, что россиянин неоднократно нарушал ограничения из-за COVID-19 и его попросили покинуть страну

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Москва с большим сожалением восприняла решение Албании выслать российского дипломата из Тираны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, передает «РИА Новости».

Накануне Албания объявила персоной нон грата российского дипломата, который, по ее данным, неоднократно нарушал ограничения по COVID-19.

«Это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений, и конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа», — заявил Грушко.

По словам замминистра, взаимность — один из основных принципов в дипломатии.