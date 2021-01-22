Посольство России в Албании ответило на обвинения в адрес дипломата

Посольство России в Албании считает обвинения в адрес российского дипломата, объявленного персоной нон грата, необоснованными. Об в посольстве рассказали «РИА Новости».

«Считаем все приведенные в этих документах (нота и сообщение для прессы. — РБК) обвинения в адрес российского дипломата необоснованными. Отмечаем также, что указание в пресс-релизе имени и фамилии нашего сотрудника грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике», — говорится в сообщении.

Ранее Албания объявила персоной нон грата российского дипломата. Согласно заявлению МИД страны, это связано с нарушением российским дипломатом антиковидных мер. Он должен покинуть страну в течение 72 часа.

Речь идет о втором секретаре посольства Алексее Кривошееве. По данным Lapsi, посол России в стране Михаил Афанасьев пообещал, что нарушения со стороны Кривошеева больше не повторятся. Однако и после этого сотрудник дипведомства продолжал нарушать установленные в стране правила борьбы с коронавирусной инфекцией