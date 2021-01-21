Российского дипломата вышлют из Албании за нарушение мер против COVID-19

Власти Албании объявили российского дипломата персоной нон грата из-за нарушения мер по противодействию пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает албанское агентство Lapsi со ссылкой на заявление МИДа страны.

«Правительство Албании хочет укрепить дружеские отношения с Российской Федерацией и сожалеет, что добрая воля обеих сторон была нарушена неоднократными нарушениями российским дипломатическим сотрудником в Тиране мер, принятых властями для защиты населения от COVID-19», — говорится в сообщении министерства.

Российскому дипломату предписано покинуть страну в течение 72 часов. В МИДе уточнили, что россиянин регулярно нарушал антикоронавирусные правила с апреля прошлого года. Как пишет Lapsi, власти Албании обращались к послу России Михаилу Афанасьеву, который пообещал, что нарушения со стороны дипломата больше не повторятся.

Однако после этого сотрудник дипведомства продолжал нарушать установленные в стране правила борьбы с коронавирусной инфекцией и игнорировал предупреждения албанских властей.

РБК обратился за комментарием в посольство России в Албании.