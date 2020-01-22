Глава комитета Госдумы по СМИ стал замруководителя аппарата кабмина

Переход Леонида Левина в правительство Михаила Мишустина ранее анонсировали источники РБК

Леонид Левин (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Депутат «Справедливой России» Леонид Левин, глава комитета Госдумы по информполитике, назначен заместителем руководителя аппарата правительства. Об этом говорится на сайте кабмина.

Переход Левина в правительство премьер-министра Михаила Мишустина 21 января анонсировали несколько источников РБК. Издание «Проект» писало, что Левин будет курировать в кабмине сферы ИТ, СМИ и культуры.

45-летний Левин работает с Госдуме второй созыв, с 2011 года. Близкий к руководству «Справедливой России» собеседник РБК утверждал, что принадлежность депутата к партии формальная: он гораздо теснее работает с администрацией президента. Кто сменит Левина на его посту в Думе, пока неизвестно, сообщили источники РБК и подтвердил зампред комитета Александр Ющенко.