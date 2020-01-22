Глава комитета Госдумы по СМИ стал замруководителя аппарата кабмина
Депутат «Справедливой России» Леонид Левин, глава комитета Госдумы по информполитике, назначен заместителем руководителя аппарата правительства. Об этом говорится на сайте кабмина.
Переход Левина в правительство премьер-министра Михаила Мишустина 21 января анонсировали несколько источников РБК. Издание «Проект» писало, что Левин будет курировать в кабмине сферы ИТ, СМИ и культуры.
45-летний Левин работает с Госдуме второй созыв, с 2011 года. Близкий к руководству «Справедливой России» собеседник РБК утверждал, что принадлежность депутата к партии формальная: он гораздо теснее работает с администрацией президента. Кто сменит Левина на его посту в Думе, пока неизвестно, сообщили источники РБК и подтвердил зампред комитета Александр Ющенко.