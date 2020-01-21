Глава комитета Думы по СМИ перейдет в новое правительство

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 61,86 (+0,39) Quote, 13:19
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 68,62 (+0,41) Quote, 13:19
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов Экономика, 16:04 Почему онлайн-торговля юридическими услугами в РФ развивается неспешно Pro, 16:03 Куратор ТЭК, промышленности и ретейла Дмитрий Козак покинет правительство Бизнес, 16:00 Сбербанк предсказал рост ущерба экономике России от кибератак на 40% Финансы, 15:51 Суд арестовал управляющего отделением ПФР в Красноярском крае Общество, 15:47 Владимир Мединский покинет пост министра культуры Технологии и медиа, 15:37 Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе Политика, 15:37 Число погибших из-за нового коронавируса в Китае достигло шести Общество, 15:36 Путин предостерег Краснова от местничества в работе Генпрокуратуры Политика, 15:34 Костин допустил смену половины состава правительства Политика, 15:32 Министр спорта Колобков не войдет в новое правительство Спорт, 15:28 Китайский вирус: что это такое и стоит ли паниковать Стиль, 15:27 Трамп предостерег страны Европы от недружелюбных поставщиков энергии Политика, 15:17 Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта Общество, 15:17
Отставка правительства Медведева ,  
0 

Глава комитета Думы по СМИ перейдет в новое правительство

Глава комитета Госдумы по СМИ эсер Леонид Левин перейдет из Думы в правительство Мишустина, говорят собеседники РБК в кабмине, называя разные варианты его новой должности
Леонид Левин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Глава думского комитета по информполитике, член «Справедливой России» Леонид Левин переходит из Думы в правительство Михаила Мишустина, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердил источник, знакомый с решениями по формированию нового кабмина, а также знакомый Левина.

Один источник, близкий к правительству, говорит, что Левин рассматривается как кандидат на должность вице-премьера на смену Максиму Акимову с перераспределением сферы ответственности. В случае назначения он станет куратором ИТ, связи и интернета. А транспортный сектор и инфраструктурное строительство в зону его ответственности не войдут. По данным источников РБК, Акимов не войдет в состав нового кабмина.

Вице-премьер Акимов не войдет в правительство Мишустина
Политика

Другой источник, близкий к Минсвязи, называет Левина кандидатом на пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — в таком случае Левин сменит главу ведомства Константина Носкова, который, как ранее сообщал РБК, также не останется в правительстве.

Третий собеседник РБК, знакомый с Левиным, не уточнил, на какую должность переходит глава думского комитета по СМИ, однако говорит, что вопрос о его уходе из Думы решен и о кадровом решении будет объявлено во вторник вечером.

Ранее издание «Проект» сообщало, что Левин станет заместителем главы аппарата правительства и будет курировать ИТ, СМИ и культуру.

Левину 45 лет. В Думе он второй созыв, с 2011 года. Принадлежность Левина к «Справедливой России» не более чем формальная, он гораздо теснее работает с администрацией президента, чем с партией, утверждает собеседник РБК, близкий к руководству «Справедливой России».

Левин в понедельник не ответил на звонки РБК.

Министр цифрового развития уйдет в отставку
Политика

Кто займет место Левина на посту главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, пока не известно, говорят собеседники РБК в комитете.

«Пока никто ничего не говорил об этом. Комитет работает в штатном режиме, все на уровне слухов», — прокомментировал информацию о возможном уходе Левина из парламента зампред комитета Александр Ющенко. «Левин — профессиональный человек с большим опытом работы, возглавляет комитет профильный. Перед Мишустиным поставлена задача — усиление на фронте работы цифровой экономики, я не исключаю такой возможности», — рассуждает он.

Авторы: Елизавета Антонова, Петр Канаев
Теги: Леонид Левин, Михаил Мишустин, правительство, перестановки, министр, СМИ ..., Госдума
Материалы по теме
Вице-премьер Акимов не войдет в правительство Мишустина
Политика
Мишустин пока не представил Путину доклад о структуре нового кабмина
Политика
Мишустин после встречи с Медведевым назвал главную задачу нового кабмина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter