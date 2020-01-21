Глава комитета Думы по СМИ перейдет в новое правительство

Глава комитета Госдумы по СМИ эсер Леонид Левин перейдет из Думы в правительство Мишустина, говорят собеседники РБК в кабмине, называя разные варианты его новой должности

Леонид Левин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Глава думского комитета по информполитике, член «Справедливой России» Леонид Левин переходит из Думы в правительство Михаила Мишустина, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердил источник, знакомый с решениями по формированию нового кабмина, а также знакомый Левина.

Один источник, близкий к правительству, говорит, что Левин рассматривается как кандидат на должность вице-премьера на смену Максиму Акимову с перераспределением сферы ответственности. В случае назначения он станет куратором ИТ, связи и интернета. А транспортный сектор и инфраструктурное строительство в зону его ответственности не войдут. По данным источников РБК, Акимов не войдет в состав нового кабмина.

Другой источник, близкий к Минсвязи, называет Левина кандидатом на пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — в таком случае Левин сменит главу ведомства Константина Носкова, который, как ранее сообщал РБК, также не останется в правительстве.

Третий собеседник РБК, знакомый с Левиным, не уточнил, на какую должность переходит глава думского комитета по СМИ, однако говорит, что вопрос о его уходе из Думы решен и о кадровом решении будет объявлено во вторник вечером.