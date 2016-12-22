Курды заявили о жертвах среди мирного населения после авиаударов Турции

Жертвами авиаударов турецких ВВС по сирийскому городу Африн стали не менее 9 человек, в том числе шестеро мирных жителей. Об этом заявил представитель курдского формирования YPG Бируск Хасака, передает Reuters.

По словам представителя курдов, в результате авиаударов погибли шестеро гражданских лиц и трое бойцов YPG. Двое из погибших бойцов были представительницами женских вооруженных формирований. Кроме того, 13 человек были ранены.

Ранее Генштаб Турции отчитался о 108 пораженных целях в результате авиаударов по Африну. В числе целей бомбардировки был назван аэропорт Миннинг. В Анкаре подтвердили, что результате авиаударов есть погибшие и раненые, однако подчеркнули, что все они являются боевиками Рабочей партии Курдистана и партии «Демократический союз». Власти Турции заявили, что в воскресенье, 21 января, к операции присоединятся наземные силы.

Свою озабоченность действиями Турции уже выразила Россия. Начало операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии послужило причиной передислокации из Африна размещавшихся там российских военных.