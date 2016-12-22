Саакашвили заподозрил Порошенко в незаконном пересечении границы

По словам оппозиционного политика, президент Украины нарушил законы страны во время поездки на Мальдивы

Михаил Саакашвили (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в Киевском апелляционном административном суде, что судить за нарушение правил пересечения границ страны нужно не только его, но и действующего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Украинская правда».

«В конце декабря гражданин Украины Петр Порошенко приехал в Жуляны [один из двух аэропортов Киева — РБК.], зашел с черного хода, показал паспорт на другое имя и фамилию, сел на самолет, не проходя контроль, и полетел на Мальдивы, в нарушение законов Украины, потому что не передал полномочия главнокомандующего. И так же вернулся», — заявил Саакашвили.

В январе 2018 года украинские СМИ сообщали, что Порошенко под чужим именем отдыхал на пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc на Мальдивских островах. По данным прессы, для этой поездки президент и члены его семьи получили от Службы безопасности Украины (СБУ) так называемые ДОПы — документы оперативного прикрытия, то есть паспорта на вымышленные имена.

Позднее информацию о частной поездке Порошенко на Мальдивы подтвердила пресс-служба президента Украины. При этом в пресс-службе подчеркнули, что поездку Порошенко оплатил сам.

Выступая в суде, где рассматривается его жалоба на отказ суда первой инстанции признать незаконными действия Государственной миграционной службы (ГМС), решившей не предоставлять лишенному украинского гражданства Саакашвили статус беженца, политик назвал прокуроров «участниками преступной группировки». Он также предупредил, что в будущем им придется «отвечать по всей строгости закона».

«Я хочу обратиться к полиции, СБУ и ГМС — это «малина» подходит к концу, время расплаты наступит. И расплата будет жесткой и справедливой. Народ вам этого не простит», — подчеркнул Саакашвили.

Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства в соответствии с указом Петра Порошенко, 10 сентября прорвался на территорию Украины, куда его отказывались пропускать, через Польшу. Вместе со своими сторонниками Саакашвили силой прорвался через пограничный пункт Шегини. При столкновениях сторонников Саакашвили и сотрудников правоохранительных органов пострадали 22 полицейских.

В конце сентября суд районного центра Мостиска во Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в 3400 гривен (около 7,5 тыс. руб.).