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Падение режима Асада ,  
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В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции из-за Сирии

Сюжет
Падение режима Асада
Между союзниками США и Турцией в Сирии возникли разногласия из-за местных курдов: Вашингтон поддерживает их, Анкара — нет, обвиняя в связях с турецкими курдами и в планах создать независимый Курдистан. Курды в Сирии борются с ИГИЛ
Линдси Грэм
Линдси Грэм (Фото: Nathan Howard / Reuters)

В Конгрессе США представили двухпартийный законопроект о введении санкций против Турции из-за ее действий в Сирии, сообщает Reuters.

Авторы документа под названием «Закон о противодействии турецкой агрессии 2024 года» — два сенатора: демократ Крис Ван Холлен и республиканец Линдси Грэм. Они заявили, что Вашингтон должен взаимодействовать с Анкарой для прекращения огня по дипломатическим каналам, в противном случае следует пригрозить Турции санкциями.

«Эти санкции направлены на предотвращение дальнейших нападений Турции или поддерживаемых Турцией сил на Сирийские демократические силы (СДС), которые могут привести к возрождению ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». — РБК) и угрожать национальной безопасности США и всего мира», — говорится в заявлении сенаторов.

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Фото:Carl Court / Getty Images

На фоне смены власти в Сирии — 8 декабря поддерживаемая США и Турцией вооруженная оппозиция свергла президента Башара Асада после короткого наступления с севера на юг страны — обострились вопросы относительно ИГИЛ в Сирии, с которыми помогали бороться проживающие в стране курды.

Основная составляющая СДС — курдские Отряды народной самообороны (ОНС), которые близки к Рабочей партии Курдистана (РПК). Эта организация, действующая на территории Турции, признана там террористической. РПК и ОНС выступают за создание независимого государства Курдистан, Анкара против этого.

В середине декабря командующий СДС генерал Мазлум Абди призвал США оказать давление на Турцию в связи с нападением бойцов захватившей власть оппозиции на курдские силы. Он также сообщил, что из-за этих атак курдам пришлось приостановить борьбу с ИГИЛ.

После этого министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что новое правительство Сирии считает необходимым расформировать курдские Отряды народной самообороны. Он отметил, что в этом заинтересованы и в Анкаре, и в Дамаске.

17 декабря The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских чиновников сообщила, что Турция и поддерживаемые ею боевики наращивают силы вдоль границы с Сирией, что вызывает у США опасения по поводу возможной подготовки крупномасштабного вторжения на территорию, удерживаемую курдами.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сирия Турция США сирийские курды санкции
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