FT узнала, как Шольц рявкнул на Дуду из-за идей об активах России

Шольц резко отреагировал на идею конфисковать российские активы, отметив, что это негативно скажется на финансовых рынках еврозоны. Идею поддерживают страны с другими валютами — Польша, США, Британия

Олаф Шольц (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц возмутился из-за призыва польского президента Анджея Дуды конфисковать и потратить замороженные в Европе российские активы на €260 млрд, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков», — рявкнул Шольц на Дуду, напугав других присутствовавших лидеров, рассказали собеседники газеты. «Вы даже не используете евро!» — добавил он. В Польше валюта — польский злотый.

Идею поддержали США и Великобритания (соответственно, страны не из еврозоны), против нее выступили пользующиеся евро Германия, Франция и Италия.

17 декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евроcоюз решил пересмотреть свой подход к конфискации российских активов и оценивает юридические и финансовые последствия такого решения. Бельгийский депозитарий Euroclear, где находится наибольшая часть замороженных средств, отмечал, что не хотел бы нести ответственность в случае принятия властями решения о конфискации.

В этом году страны G7 решили выделить Украине кредит на $50 млрд, долг по которому будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов. По результатам 2023 года Euroclear получил от них доходы в размере €4,4 млрд, что эквивалентно порядка 80% всех процентных доходов за этот период. За девять месяцев этого года депозитарий заработал на российских активах еще €5,15 млрд.

В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал, что средства в рамках этого кредита начнут поступать на Украину в ближайшие недели.

Российская сторона обещала ответить зеркально на любые действия со своими активами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что конфискация будет являться посягательством на государственную и частную собственность и противозаконным действием, Россия обратится в суд.

Минфин страны обещал в ответ на использование Западом прибыли от российских активов задействовать доходы от активов иностранных лиц в России. Действия западных стран противоречат принципам международного права и будут иметь исторические последствия для международной финансовой системы, прогнозировал замглавы ведомства Иван Чебесков.