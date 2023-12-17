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Политика ,  
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Американская атомная подводная лодка прибыла в южнокорейский порт

Американская атомная подводная лодка прибыла в южнокорейский порт Пусан

В порт Пусан в Южной Корее прибыла американская подводная лодка с ядерной силовой установкой Missouri типа Virginia. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

«Прибытие АПЛ Missouri запанировано в качестве усиления военно-морских обменов и сотрудничества с Соединенными Штатами, укрепления нашей объединенной оборонной позиции», — заявили в Минобороны.

Это вторая американская подлодка, прибывшая в Южную Корею за последний месяц. В конце ноября на военно-морскую базу на южнокорейском острове Чеджудо прибыла подлодка Santa Fe типа Los Angeles ВМС США.

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Как напоминает Yonhap, заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Ким Тхэ Хё 15 декабря заявил, что Северная Корея планирует провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты в декабре. Он отметил, что эта модель ракеты может достичь американской территории, поэтому подобный запуск будет сигналом и для американских властей.

В последний раз Северная Корея осуществляла тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 в июле.

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Теги
Южная Корея США подлодка атомная подводная лодка подводная лодка пусан

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