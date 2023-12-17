Американская атомная подводная лодка прибыла в южнокорейский порт

В порт Пусан в Южной Корее прибыла американская подводная лодка с ядерной силовой установкой Missouri типа Virginia. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

«Прибытие АПЛ Missouri запанировано в качестве усиления военно-морских обменов и сотрудничества с Соединенными Штатами, укрепления нашей объединенной оборонной позиции», — заявили в Минобороны.

Это вторая американская подлодка, прибывшая в Южную Корею за последний месяц. В конце ноября на военно-морскую базу на южнокорейском острове Чеджудо прибыла подлодка Santa Fe типа Los Angeles ВМС США.

Как напоминает Yonhap, заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Ким Тхэ Хё 15 декабря заявил, что Северная Корея планирует провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты в декабре. Он отметил, что эта модель ракеты может достичь американской территории, поэтому подобный запуск будет сигналом и для американских властей.

В последний раз Северная Корея осуществляла тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 в июле.