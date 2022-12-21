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Греция закрыла свое воздушное пространство для полетов из Белоруссии

Греция закрыла воздушное пространство и запретила полеты для самолетов из Белоруссии
Евросоюз запретил всем белорусским авиакомпаниям полеты над странами объединения еще в июне 2021 года, после инцидента с самолетом Ryanair. Греция решила также закрыть воздушное пространство для любых рейсов из Белоруссии
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Белоруссии и запретила национальным авиаперевозчикам выполнять полеты в республику, передает Pentapostagma со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Греции (HCAA).

В опубликованном документе HCAA говорится, что греческие авиаперевозчики и капитаны воздушных судов не должны выполнять полеты в районе полетной информации Белоруссии, за исключением случаев, когда использование неба над республикой «считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств».

Белорусским самолетам «запрещается посадка на территории Греческой Республики, взлет с нее или пролет над ней». Исключение также сделано для аварийных ситуаций, а также для гуманитарных и санитарных воздушных судов.

Как пояснили журналисты, решение властей Греции связано с опасениями по поводу возможного участия Белоруссии в военных действиях на Украине.

В Белоруссии неоднократно заявляли, что Минск не намерен принимать участие в конфликте на Украине. Но в последние месяцы в стране была развернута региональная группировка войск, укомплектованная российскими бойцами и вооружением, включая танки и БТР. 20 декабря Москва и Минск договорились о создании единого оборонного пространства.

Евросоюз запретил всем белорусским авиакомпаниям полеты над странами объединения еще в июне 2021 года. Санкции стали ответом на незапланированную посадку рейса Ryanair в Белоруссии, на котором находился бывший главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан террористической организацией и запрещен в республике) Роман Протасевич. Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске 23 мая 2021 года после сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась. Пока самолет был в Минске, с него сняли Протасевича и его девушку Софью Сапегу, обоих задержали.

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Западные страны обвинили в инциденте Белоруссию и ввели против страны секторальные санкции. Президент республики Александр Лукашенко назвал выдумкой причастность Минска к вынужденной посадке. «Проведение спецслужбами подобной операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций дорого бы обошлось. Поэтому это ваши фантазии», — заявил он в интервью CNN.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС также закрыл воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ответила аналогичными мерами.

Греция закрыла свое воздушное пространство для полетов из Белоруссии
Греция закрыла свое воздушное пространство для полетов из Белоруссии

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белоруссия воздушное пространство Греция самолеты
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