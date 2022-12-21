Греция закрыла свое воздушное пространство для полетов из Белоруссии

Евросоюз запретил всем белорусским авиакомпаниям полеты над странами объединения еще в июне 2021 года, после инцидента с самолетом Ryanair. Греция решила также закрыть воздушное пространство для любых рейсов из Белоруссии

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Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Белоруссии и запретила национальным авиаперевозчикам выполнять полеты в республику, передает Pentapostagma со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Греции (HCAA).

В опубликованном документе HCAA говорится, что греческие авиаперевозчики и капитаны воздушных судов не должны выполнять полеты в районе полетной информации Белоруссии, за исключением случаев, когда использование неба над республикой «считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств».

Белорусским самолетам «запрещается посадка на территории Греческой Республики, взлет с нее или пролет над ней». Исключение также сделано для аварийных ситуаций, а также для гуманитарных и санитарных воздушных судов.

Как пояснили журналисты, решение властей Греции связано с опасениями по поводу возможного участия Белоруссии в военных действиях на Украине.

В Белоруссии неоднократно заявляли, что Минск не намерен принимать участие в конфликте на Украине. Но в последние месяцы в стране была развернута региональная группировка войск, укомплектованная российскими бойцами и вооружением, включая танки и БТР. 20 декабря Москва и Минск договорились о создании единого оборонного пространства.

Евросоюз запретил всем белорусским авиакомпаниям полеты над странами объединения еще в июне 2021 года. Санкции стали ответом на незапланированную посадку рейса Ryanair в Белоруссии, на котором находился бывший главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta (признан террористической организацией и запрещен в республике) Роман Протасевич. Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске 23 мая 2021 года после сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась. Пока самолет был в Минске, с него сняли Протасевича и его девушку Софью Сапегу, обоих задержали.

Западные страны обвинили в инциденте Белоруссию и ввели против страны секторальные санкции. Президент республики Александр Лукашенко назвал выдумкой причастность Минска к вынужденной посадке. «Проведение спецслужбами подобной операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций дорого бы обошлось. Поэтому это ваши фантазии», — заявил он в интервью CNN.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС также закрыл воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ответила аналогичными мерами.