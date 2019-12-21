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Вашингтон счел провокацией договор Турции и признанных США властей Ливии
В Соединенных Штатах посчитали, что военная помощь Анкары правительству в Триполи лишь ухудшит ситуацию в регионе
Фото: Mohamed Ben Khalifa / AP

В Вашингтоне раскритиковали одобренный в субботу турецким правительством меморандум о военном сотрудничестве Анкары с Правительством национального согласия (ПНС) в Триполи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента США.

По его словам, заключенное соглашение, которое допускает отправку в Ливию турецкого воинского контингента, является «нецелесообразным» и «провокационным».

Собеседник Reuters уточнил, что США официально по-прежнему признают правительство в Триполи, которое возглавляет Файез аль-Саррадж, однако в его конфликте с командующим ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара предпочитают не занимать чью-либо сторону. В Вашингтоне считают, что такая позиция может помочь в случае будущих переговоров.

В соответствии с соглашением, которое ратифицировал турецкий парламент, обе стороны договорились развивать военное сотрудничество. Власти в Триполи при этом согласились с позицией Турции по морским границам в Восточном Средиземноморье и дали Анкаре возможность вести разработки полезных ископаемых в своей экономической зоне. В случае согласия Триполи Турция также получает право отправить в Ливию свои войска.

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Дипломат также напомнил, что у Турции сохраняются противоречия с Кипром и Грецией касательно разграничения в восточном Средиземноморье. «Сейчас не время еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе», — добавил он.

Части Хафтара с апреля этого года пытаются захватить Триполи, объявив правительство Сарраджа группой террористов. После целого ряда неудачных атак 12 декабря фельдмаршал объявил о начале «последней битвы за Триполи» и потребовал от сторонников ПНС отвести свои отряды. За несколько дней наступления армии Хафтара удалось чуть улучшить свое положение, однако серьезно продвинуться к центру Триполи у нее не получилось.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Турция, Ливия
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