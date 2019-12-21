Вашингтон счел провокацией договор Турции и признанных США властей Ливии

В Соединенных Штатах посчитали, что военная помощь Анкары правительству в Триполи лишь ухудшит ситуацию в регионе

Фото: Mohamed Ben Khalifa / AP

В Вашингтоне раскритиковали одобренный в субботу турецким правительством меморандум о военном сотрудничестве Анкары с Правительством национального согласия (ПНС) в Триполи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента США.

По его словам, заключенное соглашение, которое допускает отправку в Ливию турецкого воинского контингента, является «нецелесообразным» и «провокационным».

Собеседник Reuters уточнил, что США официально по-прежнему признают правительство в Триполи, которое возглавляет Файез аль-Саррадж, однако в его конфликте с командующим ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара предпочитают не занимать чью-либо сторону. В Вашингтоне считают, что такая позиция может помочь в случае будущих переговоров.

В соответствии с соглашением, которое ратифицировал турецкий парламент, обе стороны договорились развивать военное сотрудничество. Власти в Триполи при этом согласились с позицией Турции по морским границам в Восточном Средиземноморье и дали Анкаре возможность вести разработки полезных ископаемых в своей экономической зоне. В случае согласия Триполи Турция также получает право отправить в Ливию свои войска.