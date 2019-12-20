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Силы Хафтара дали ополченцам в Триполи три дня для отвода отрядов

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара дала три дня военным формированиям Мисрата в Триполи на отвод сил из столицы. Об этом сообщает Associated press (AP) со ссылкой на заявление ЛНА.

Согласно заявлению в противном случае ЛНА будут «каждый день, без остановки и с беспрецедентной интенсивностью» наносить удары по городу. При этом силы Хафтара утверждают, что ранее они нанесли авиаудар по объектам, где хранилось турецкое оружие и военная техника.

Ранее, 12 декабря, Халифа Хафтар объявил о «последней битве» за Триполи. Тогда он просил противников оставаться в своих домах и гарантировал им полную безопасность.

Ополченцы Мисрата названы в честь западного ливийского города Мисрата, где произошли одни из самых тяжелых боев во время восстания 2011 года, которое привело к свержению и убийству ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Ополченцы сыграли ключевую роль в его свержении.

Армия Хафтара пытается штурмовать Триполи с начала апреля. В центральном правительстве Ливии обвиняют США и ОАЭ в том, что они поставляют оружие Хафтару, которого в Триполи считают мятежником.

Теги: Халифа Хафтар, Ливия, Триполи, ополченцы, отряд, отвод войск
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