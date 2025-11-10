Генпрокуратура подала иск против Александра Кибовского

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Александра Кибовского, занимавшего ранее пост главы департамента культуры Москвы. Экс-чиновник находится в СИЗО по делу о мошенничестве

Александр Кибовский (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Кунцевский районный суд Москвы зарегистрировал иск заместителя генерального прокурора Николая Винниченко к бывшему главе московского Департамента культуры Александру Кибовскому, который с 2024 года находится в СИЗО по делу о мошенничестве и взяточничестве.

Всего в ответчиках по иску об обращении имущества в доход государства 12 физических и пять юридических лиц, включая проходящего по уголовному делу вместе с Кибовским бывшего директора ООО «Евроком» Андрея Нероденкова, следует из материалов в картотеке суда.

Категория дела — об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В ответчиках также значится бывшая жена Кибовского Анастасия, с которой он развелся летом прошлого года до задержания и разделил имущество.

При разделе между супругами суд признал совместно нажитым имуществом четыре квартиры в Москве. Помимо недвижимости, в решении суда также были указаны автомобиль и денежные средства.

По решению суда, автомобиль и три квартиры достались жене бывшего чиновника.

Александр Кибовский был задержан в июле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, а также покушении на мошенничество. По версии следствия, с 2017 по 2023 год бывший чиновник в сговоре с остальными обвиняемыми, получал взятки за помощь в оформлении госконтрактов коммерческим организациям. Общий размер полученных взяток, по данным следствия, составил более 114 млн рублей.

Кибовский вину не признал. По словам его адвоката Юлии Потаповой, преследование Кибовского следствие обосновывало показаниями директора Мосгорпарка Виктории Хабалоновой, которые та давала в качестве подозреваемой в посредничестве при даче взятки. Адвокат утверждала, что в обмен на показания следствие предложило Хабалоновой прекращение уголовного дела.

Александр Кибовский родился 15 ноября 1973 года в Москве. В 1995 году окончил РГГУ по специальности «Музейное дело, охрана памятников истории и культуры». По окончании университета год отработал младшим научным сотрудником в музее-панораме «Бородинская битва», там же занял должность главного специалиста. Еще через год он стал заместителем начальника отдела департамента по сохранению культурных ценностей Министерства культуры.На этой должности он занимался розыском и возвращением в Россию украденных культурных ценностей. В 2004 поступил на службу в аппарат правительства РФ, с 2008 по 2010 года Кибовский возглавил Федеральную службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. В 2010 году Кибовский был назначен министром и руководителем Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие). С 2015 по 2023 год он руководил Департаментом культуры.