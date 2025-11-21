МИД заявил о сожалении из-за повреждения посольства Азербайджана в Киеве

Россия выражает искреннее сожаление по поводу повреждения здания посольства Азербайджана в Киеве, заявили в МИД. В ведомстве отдельно подчеркнули, что о «целенаправленном характере ракетных ударов» речи быть не может

Михаил Галузин (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Российская сторона выражает искреннее сожаление в связи с повреждением здания азербайджанского посольства в Киеве. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанам Рахманом Мустафаевым.

Как сообщили в МИД России, российские компетентные ведомства внимательно рассмотрели обращение, полученное от азербайджанской стороны 14 ноября. «По результатам изучения имеющейся информации установлено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно — падения ракеты ЗРК Patriot», — говорится на сайте МИД.

Вместе с тем в МИД подчеркнули, что заявления о «целенаправленном характере ракетных ударов» по азербайджанским объектам на территории Украины «не соответствуют действительности». Москва также обратила внимание Баку, что российская армия наносит удары «по законным военным целям, включая объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе расположенные в Киеве».

«При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств», — добавили в ведомстве.

Здание посольства в Киеве было повреждено в результате ракетно-беспилотного обстрела в ночь на 14 ноября. В результате взрыва, по заявлению азербайджанской стороны, была разрушена часть стены по периметру посольства, повреждены строения, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел посольства.

В тот же день МИД Азербайджана вызвал российского посла Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста. В азербайджанском ведомстве тогда подчеркнули, что Баку передал Москве координаты дипломатических представительств на Украине еще в апреле 2022 года, и российская сторона пообещала учесть эти данные. В Минобороны России заявили, что целью ночной атаки были объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.