Минобороны сообщило об ударе по ВПК и энергетическим объектам Украины

Российские вооруженные силы нанесли масштабный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. В ночном ударе были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Фото: РИА Новости

Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу. Об этом сообщает Минобороны.

При нанесении удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотники.

«Кинжал» — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который способен поражать стационарные и надводные объекты; авиационный вариант наземного ОТРК «Искандер». Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса способны развивать скорость в десять раз выше скорости звука и поражать цели на расстоянии 2 тыс. км. Ракета отличается малой радиолокационной заметностью, способна маневрировать на всех участках траектории и преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. Может быть оснащена как ядерной, так и обычной боеголовкой.

В ночь на 14 сентября силы ПВО России отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Дроны подавили и уничтожили в шести районах региона: Каменском, Чертковском, Шолоховском, Усть-Донецком, Боковском и Миллеровском. Пострадавших в результате налета нет, информацию о последствиях на земле уточняют.

Оперштаб Краснодарского края заявлял об атаке беспилотников на Новороссийск, в результате чего мужчина получил ранения. Его госпитализировали. Фрагменты сбитого дрона выбили стекла в нескольких квартирах жилого дома, попав вместе с тем в расположенную на четвертом этаже квартиру.