Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Тему президент определит», — сказал представитель Кремля.
Подобные оперативные совещания проходят в среднем раз в неделю, обычно по пятницам. Предыдущее совещание президента с Совбезом прошло 14 ноября. Глава государства обсудил противодействие киберпреступлениям.
