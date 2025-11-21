 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press )

Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Тему президент определит», — сказал представитель Кремля.

Песков заявил об отсутствии сигналов о согласии Зеленского на переговоры
Политика
Владимир Зеленский

Подобные оперативные совещания проходят в среднем раз в неделю, обычно по пятницам. Предыдущее совещание президента с Совбезом прошло 14 ноября. Глава государства обсудил противодействие киберпреступлениям.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Полина Химшиашвили, Анастасия Лежепекова
Дмитрий Песков Владимир Путин Совет безопасности
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
