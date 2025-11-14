Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

Video

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Его темой в этот раз стало противодействие нарушениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщается на сайте Кремля.

5 ноября на заседании Совета безопасности России, изначально посвященном вопросам транспортной безопасности, спикер Госдумы Вячеслав Володин инициировал обсуждение заявлений США о возможном возобновлении ядерных испытаний. В ходе совещания он сообщил о новых американских программах разработки стратегических вооружений, включая межконтинентальную баллистическую ракету «Сентинел» с дальностью полета до 13 тыс. км, атомную подводную лодку «Колумбия», систему противоракетной обороны «Золотой купол» и ракетный комплекс «Дарк Игл».

Глава Генштаба Валерий Герасимов и директор СВР Сергей Нарышкин сообщили об отсутствии официальных разъяснений от администрации президента США Дональда Трампа относительно планов возобновления ядерных испытаний. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу отметил неопределенность дальнейших действий Вашингтона в этом вопросе, а директор ФСБ Александр Бортников запросил дополнительное время для детального анализа ситуации.

Президент Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к возможным ядерным испытаниям. Российский лидер напомнил, что в послании Федеральному собранию 2023 года предупреждал о готовности России предпринять адекватные ответные меры в случае проведения испытаний другими странами — участниками Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

При этом Путин подчеркнул, что Россия продолжает неукоснительно соблюдать обязательства по ДВЗЯИ и не планирует от них отказываться.