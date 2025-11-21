 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Рязанской области мать не вернувшегося с фронта бойца добилась пенсии

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Прокуратура Рязанской области
Фото: Прокуратура Рязанской области

В Рязанской области мать не вернувшегося с военной операции бойца лишили пенсии из-за отсутствия документа, подтверждающего участие ее сына в добровольческом формировании Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Матери военнослужащего пришлось доказывать свое право на выплату в судебном порядке — надзорное ведомство провело проверку, в итоге женщине назначили пенсию и сделали перерасчет более чем за год.

«Заявительнице назначена пенсия по потере кормильца, а также произведена ее выплата с 01.06.2024 года в размере 295 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В октябре жительница Амурской области, потерявшая из-за конфликта на Украине одного сына, добилась возвращения другого с фронта. В этом ей помогло обращение к региональному уполномоченному по правам человека — до этого женщина обращалась в часть, где служил сын, но это не принесло результатов. Сейчас боец служит в своем регионе. 

Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Рязанская область Пенсия прокуратура
