Россиянка добилась возвращения сына с фронта

Мать двух военнослужащих потеряла одного сына на фронте. В попытках добиться перевода второго для службы на родине женщина обращалась в воинскую часть и в Госдуму, но это не дало результатов

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Жительница Амурской области, потерявшая из-за конфликта на Украине сына, добилась возвращения второго ребенка из зоны боевых действий, сообщила региональный омбудсмен Наталья Кравчук.

После смерти первого сына женщина обратилась к командованию войсковой части — с просьбой о возвращении с передовой второго сына. Несколько раз получив отказы, мать обратилась за помощью к депутатам Госдумы. Парламентарии допустили такую возможность и в итоге поддержали ее, но командование по-прежнему откладывало решения о переводе.

Не добившись желаемого, жительница Приамурья обратилась к уполномоченному по правам человека, и та, по данным пресс-службы, отреагировала «незамедлительно»

«Наталья Кравчук <...> направила запросы в компетентные органы Минобороны России, в том числе органы военной прокуратуры», — говорится в сообщении.

В итоге мужчину, родной брат которого погиб на фронте, «менее чем через месяц» отправили в войсковую часть Амурской области. Он продолжает службу там по сей день.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что с начала года власти утвердили более 70 разрешений на демобилизацию участников боевых действий на Украине.

Согласно ст 51. Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», участники военных действий могут, в частности, настаивать на демобилизации в связи с рядом семейных обстоятельств:

если возникает необходимость ухода за близким родственником (к примеру, при возникшей болезни последнего или невозможности другого человека осуществлять уход);

если военнослужащий является единственным опекуном несовершеннолетних детей.