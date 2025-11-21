Казахстан приостановил участие в договоре об оружии в Европе
Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий указ подписал президент страны Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Документ вступил в силу 17 ноября.
ДОВСЕ был подписан в Париже в ноябре 1990 года представителями 16 государств НАТО и шести государств — участников Организации Варшавского договора. Договор устанавливал ограничение на численность боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем калибра 100 мм и выше, боевых самолетов и ударных вертолетов в европейской зоне от Атлантического океана до Уральских гор. Участниками договора стали 28 государств.
В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле была представлена обновленная версия договора. Ее ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ, а в 2023-м завершила процедуру выхода из этого соглашения. Москва отмечала, что НАТО «в результате расширения превысило установленные для него договором уровни», и в связи с этим предлагала изменить условия документа, однако сторонам не удалось договориться.
В ответ на денонсацию соглашения Россией страны НАТО также решили бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ. Об аналогичном решении заявляли такие страны, как Белоруссия, Украина, Турция, Венгрия, Молдавия.
