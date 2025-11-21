Трамп снизил пошлины на некоторые виды сельхозпродукции из Бразилии

О каких именно товарах идет речь, в указе не говорится. Изменения вступят в силу 13 ноября 2025 года в 00:01 по EST. США вернут Бразилии ранее уплаченные пошлины

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о снижении пошлин на некоторые виды сельхозпродукции из Бразилии. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Трамп отметил, что в начале октября провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, во время которых они договорились начать обсуждение введенных пошлин.

Официальные лица, которые отслеживают развитие ситуации, выразили мнение, что определенные сельскохозяйственные товары из Бразилии больше не должны облагаться дополнительной пошлиной, учитывая первоначальный прогресс в переговорах.

«На основании этой информации и текущих переговоров я определил, что необходимо изменить перечень товаров, подлежащих обложению дополнительной пошлиной», — сказал Трамп. При этом список товаров, с которых будут сняты ограничения, он не привел.

Изменения вступают в силу с 00:01 по восточному стандартному времени 13 ноября 2025 года. США вернут Бразилии уже уплаченные пошлины.

В конце июля США ввели дополнительную пошлину в отношении продукции из Бразилии в размере 40%. Reuters уточняет, что таким образом размер пошлин для Бразилии составит 50%. Ставка была одной из самых высоких среди тех, что анонсировал республиканец.

Как отмечал Reuters, тарифная война с Бразилией связана не с экономическими (дефицита торгового баланса, как в случае с другими странами, нет), а с политическими причинами. Речь о преследовании в стране бывшего президента Жаира Болсонару, которого называли «тропическим Трампом». Настоящий Трамп призывал оставить политика «в покое». Кроме того, меры связаны с членством страны в БРИКС.

Болсонару 12 сентября приговорили к 24 годам и девяти месяцам лишения свободы, под стражей он будет находится еще 2,5 года. Его признали виновным в попытке госпереворота в 2022 году

Нынешний президент Луис Инасиу Лула да Силва не раз критиковал американского лидера. Например, в июне он отметил, что президент такой страны, как США, «должен следить за своими словами, обдумывать, что говорит, должен быть меньше в интернете и больше главой государства, больше думать о свободной торговле, многосторонности», а не гнаться за «чертовыми заголовками» в СМИ и популярностью.

Говоря о реакции страны на обещанные Трампом пошлины, Лула да Силва отметил, что «если Соединенные Штаты не хотят покупать что-то у нас, мы будем искать того, кто захочет».