Глава Дагестана отчитал чиновников за попытки «отмазать» детей от армии

«Если вы своих детей пытаетесь отмазать от армии, то вам нечего делать в органах власти. Нельзя себя отделять от общества, пользуясь служебным положением!» — заявил в обращении к чиновникам Сергей Меликов

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У государственных служащих нет привилегии избавлять своих детей от службы в армии, они должны проходить ее наравне с простыми гражданами, написал в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

Он пообещал проверить, по каким причинам уклонились от службы в армии дети дагестанских чиновников, и рассмотреть их дела на призывной комиссии. Меликов сообщил, что уже ознакомился «со списком детей отдельных чиновников, которые не явились по призыву в рамках осенней кампании».

«Налицо попытка уклониться от срочной военной службы. Почему для одних служба в армии — обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности? У меня, генерал-полковника, близкие должны служить, а ваши — нет?» — задал вопрос глава республики.

Он рассказал, что поручил вице-премьеру Дагестана Рамазану Джафарову собрать информацию о каждом фигуранте списка и узнать, у кого были объективные причины для отсрочки, а у кого нет. Меликов пообещал рассмотреть собранные материалы на ближайшем заседании призывной комиссии.

«Чиновникам всех уровней напоминаю: если вы своих детей пытаетесь отмазать от армии, то вам нечего делать в органах власти. Нельзя себя отделять от общества, пользуясь служебным положением!» — резюмировал он.

У Меликова в августе 2007 года во время выполнения боевой задачи в Дагестане погиб пасынок, командир штурмовой группы Дмитрий Серков, который проходил службу в отряде специального назначения «Витязь».

В этом году осенний призыв на срочную службу был перенесен на месяц и начался 1 ноября по указу президента Владимира Путина. Всего в ходе осенней кампании на срочную службу должны призвать 120 тыс. человек.

С начала спецоперации на Украине президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что срочников не будут отправлять для участия в военных действиях.

Как сообщили в Генштабе, отслуживших срочников будут «своевременно направлять» к местам проживания. «Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», — заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

