Глава Дагестана отчитал чиновников за попытки «отмазать» детей от армии
У государственных служащих нет привилегии избавлять своих детей от службы в армии, они должны проходить ее наравне с простыми гражданами, написал в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.
Он пообещал проверить, по каким причинам уклонились от службы в армии дети дагестанских чиновников, и рассмотреть их дела на призывной комиссии. Меликов сообщил, что уже ознакомился «со списком детей отдельных чиновников, которые не явились по призыву в рамках осенней кампании».
«Налицо попытка уклониться от срочной военной службы. Почему для одних служба в армии — обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности? У меня, генерал-полковника, близкие должны служить, а ваши — нет?» — задал вопрос глава республики.
Он рассказал, что поручил вице-премьеру Дагестана Рамазану Джафарову собрать информацию о каждом фигуранте списка и узнать, у кого были объективные причины для отсрочки, а у кого нет. Меликов пообещал рассмотреть собранные материалы на ближайшем заседании призывной комиссии.
«Чиновникам всех уровней напоминаю: если вы своих детей пытаетесь отмазать от армии, то вам нечего делать в органах власти. Нельзя себя отделять от общества, пользуясь служебным положением!» — резюмировал он.
У Меликова в августе 2007 года во время выполнения боевой задачи в Дагестане погиб пасынок, командир штурмовой группы Дмитрий Серков, который проходил службу в отряде специального назначения «Витязь».
В этом году осенний призыв на срочную службу был перенесен на месяц и начался 1 ноября по указу президента Владимира Путина. Всего в ходе осенней кампании на срочную службу должны призвать 120 тыс. человек.
С начала спецоперации на Украине президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что срочников не будут отправлять для участия в военных действиях.
Как сообщили в Генштабе, отслуживших срочников будут «своевременно направлять» к местам проживания. «Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», — заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.