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Военная операция на Украине ,  
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Глава Дагестана отчитал чиновников за попытки «отмазать» детей от армии

Глава Дагестана Меликов отчитал чиновников за попытки «отмазать» детей от армии
«Если вы своих детей пытаетесь отмазать от армии, то вам нечего делать в органах власти. Нельзя себя отделять от общества, пользуясь служебным положением!» — заявил в обращении к чиновникам Сергей Меликов

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У государственных служащих нет привилегии избавлять своих детей от службы в армии, они должны проходить ее наравне с простыми гражданами, написал в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

Он пообещал проверить, по каким причинам уклонились от службы в армии дети дагестанских чиновников, и рассмотреть их дела на призывной комиссии. Меликов сообщил, что уже ознакомился «со списком детей отдельных чиновников, которые не явились по призыву в рамках осенней кампании».

«Налицо попытка уклониться от срочной военной службы. Почему для одних служба в армии — обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности? У меня, генерал-полковника, близкие должны служить, а ваши — нет?» — задал вопрос глава республики.

Он рассказал, что поручил вице-премьеру Дагестана Рамазану Джафарову собрать информацию о каждом фигуранте списка и узнать, у кого были объективные причины для отсрочки, а у кого нет. Меликов пообещал рассмотреть собранные материалы на ближайшем заседании призывной комиссии.

«Чиновникам всех уровней напоминаю: если вы своих детей пытаетесь отмазать от армии, то вам нечего делать в органах власти. Нельзя себя отделять от общества, пользуясь служебным положением!» — резюмировал он.

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У Меликова в августе 2007 года во время выполнения боевой задачи в Дагестане погиб пасынок, командир штурмовой группы Дмитрий Серков, который проходил службу в отряде специального назначения «Витязь».

В этом году осенний призыв на срочную службу был перенесен на месяц и начался 1 ноября по указу президента Владимира Путина. Всего в ходе осенней кампании на срочную службу должны призвать 120 тыс. человек.

С начала спецоперации на Украине президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что срочников не будут отправлять для участия в военных действиях.

Как сообщили в Генштабе, отслуживших срочников будут «своевременно направлять» к местам проживания. «Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», — заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.
 

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Дагестан Сергей Меликов призыв в армию
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