В Думе решили уточнить перечень заграничных операций для контрактников

В Госдуму внесли законопроект о перечне заграничных операций для контрактников

Группа депутатов Госдумы предложила ввести в закон о воинской обязанности понятие «контртеррористических и иных операций за пределами территории России». Они считают, что имеющиеся сейчас определения не подходят для СВО

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект с поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе» с уточнениями, в каких операциях за границей могут участвовать граждане, заключающие контракт о прохождении военной службы на срок до одного года, сообщает ТАСС.

Сейчас такой контракт проходящим военную службу по призыву или находящиеся в запасе граждане могут заключить, если речь идет «о периоде чрезвычайных обстоятельств, а также об участии в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами территории РФ, а также об участии в походах кораблей».

Авторы законопроекта, председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, решили, что специальную военную операцию на Украине «некорректно относить к выполнению вышеуказанных мероприятий».

Они предложили дополнить этот перечень упоминанием «контртеррористических и иных операций за пределами территории России».

Это позволит соотнести положения закона о воинской обязанности с принятым ранее законом об обеспечении проведения Вооруженными силами, другими войсками и органами контртеррористических и иных операций за рубежом.

Президент Владимир Путин 14 июля 2022 года подписал закон о специальных мерах при проведении российскими военными операций за рубежом. Закон разрешает правительству временно расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, разбронировать материальные ценности госрезерва, привлекать работников предприятий к работе ночью, в выходные и праздничные дни.

Одно из его положений предусматривает дополнение «Закона об обороне» статьей 26-1, которая называется «Обеспечение проведения Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации». В Кремле на вопрос, когда могут быть задействованы спецмеры, ответили, что решение об этом принимает правительство.

Теперь понятие «контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации» предложили внести и в текст закона о воинской обязанности.