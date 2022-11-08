Глава Федерации мигрантов назвал «пряники» для добровольцев-неграждан

По примерным оценкам Федерации мигрантов, на Украину отправились добровольцами несколько сотен мигрантов. Их привлекли обещанные денежные выплаты и возможность подать на российское гражданство в упрощенном порядке

Вадим Коженов (Фото: fmr-online.ru)

Основным бонусом для мигрантов, желающих отправиться добровольцами на Украину для участия в специальной военной операции, являются денежное довольствие и возможность подать заявление о получении гражданства России в упрощенном порядке, рассказал РБК президент Федерации мигрантов Вадим Коженов.

«Здесь беспроигрышное комбо: денежное довольствие и возможность подать на гражданство. Если не говорить о коррупционных вариантах, то для большой категории мигрантов нет оснований подать на гражданство. И они пытаются искать обходные пути, вроде фиктивного брака или фиктивного усыновления. Поэтому вариант, при котором человек после года службы по контракту получает возможность подать заявление на получение гражданства в упрощенном порядке (в случае участия в боевых действиях — через полгода), является существенным «пряником», — пояснил Коженов.

Речь идет о законе, который был принят в сентябре. Теперь иностранцы, заключившие контракт на службу в Вооруженных силах России на срок не менее одного года, могут подать заявление о получении гражданства в упрощенном порядке (по прежним нормам необходимо было отслужить по контракту не менее трех лет).

Примерное количество мигрантов, которые отправились добровольцами на Украину, глава федерации оценил в несколько сотен. По его словам, после объявления частичной мобилизации на телефоны call-центра Федерации мигрантов поступало от семи до 15 звонков в день с вопросами, как попасть на фронт добровольцем. После того как организация выпустила разъясняющий ролик, звонки прекратились.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. За день до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в миграционном центре «Сахарово» организуют пункт поступления иностранцев на военную службу. В обычное время мигранты проходят в «Сахарово» обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование, а также получают или переоформляют трудовые патенты (разрешение на работу в России).

Киргизия и Узбекистан предостерегли граждан своих стран от участия в боевых действиях на территории другого государства, напомнив, что на родине это может повлечь за собой уголовную ответственность и тюремный срок до десяти лет. Подобные предостережения выпустил и Казахстан.