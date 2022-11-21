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«Коммерсантъ» узнал об изменении системы премирования глав госкомпаний

«Коммерсантъ»: правительство начнет премировать глав госкомпаний в соответствии с их KPI
Кабмин начнет премировать глав всех 117 компаний с госучастием только по достижении ими определенных KPI, узнал «Коммерсантъ». Таким руководителям будет положена годовая премия — в пределах 30–50% от максимального заработка за год
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Белый дом утвердил постановление правительства, корректирующее систему премирования руководства госкомпаний, сообщает «Коммерсатнтъ» со ссылкой на документ.

По новым правилам размер вознаграждения в 117 организациях с госучастием будет зависеть от реализации ими отдельных значимых проектов и от достижения ключевых показателей эффективности (KPI).

KPI (key performance indicators) включает в себя, в частности, финансовые показатели, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, увязанные с национальными целями развития

Первый подход к унификации системы вознаграждения топ-менеджеров крупных госкомпаний правительство сделало в июне, напоминает газета. Тогда были введены положения о максимально возможном совокупном вознаграждении руководства компаний, которое состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, а также выплат от участия в органах управления иных юрлиц. Размер годового вознаграждения устанавливается в зависимости от сложности управления организацией и ее отраслевой принадлежности.

Изначально под контроль государства попали выплаты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов 43 организаций, включая АСВ, ВЭБ, «Росатом», «Роскосмос», «Автодор», РЖД и др.

Новые поправки правительства, по данным «Коммерсанта», распространяют правила на широкий перечень организаций, в которых государству принадлежит более 50% акций. В документе организации разделены на пять групп:

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  • Крупнейшие компании, реализующие отдельные значимые проекты (ВЭБ, «Дом.РФ», РЖД, «Россети», «РусГидро» и др. — всего 12);
  • Ряд ключевых банков и другие крупные организации («Почта России», Россельхозбанк, Промсвязьбанк и др.);
  • Организации, ответственные за развитие отдельных территорий («Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», «Корпорация Туризм.РФ» и др.— всего 9);
  • Организации, ответственные за отдельные направления экономики (ГТЛК, ОСК, «Росгеология»);
  • Оставшиеся организации (всего 81).

Предложения об условиях оплаты труда и потолке годовых выплат в этих организациях формируют отраслевые ведомства и советы директоров организаций и направляют их в Минфин вместе с данными о финансовом результате организаций и полученных ими субсидиях, отмечает издание. Минфин, в свою очередь, должен согласовать с рабочей группой при правкомиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

Постановление также регламентирует выплаты премий, которые положены руководству при достижении ими KPI: годовая премия — в пределах 30–50% годового максимального вознаграждения, совокупные размеры квартальных премий — не более 10% от этого же показателя.

В июле собственный KPI разработали для думских комитетов. Их эффективность предложила оценивать по количеству разработанных инициатив и по результатам круглых столов и обращений.

Согласно предложенному порядку, критерии эффективности работы комитетов предполагается поделить на три блока — процедурный, смысловой и контрольный. Первый из них оценивает выполнение тех требований, которые есть в думском регламенте, — их около 30. Помимо прочего, они касаются сроков передачи комитетами документов в Совет Думы, сроков рассылки поступивших в комитет законопроектов и выдачи заключений другим комитетам.

Второй из блоков критериев учитывает количество внесенных членами комитета инициатив, количество законопроектов, вынесенных комитетом на рассмотрение Госдумы, а также число его инициатив, появившихся в рамках Программы научно-экспертной и исследовательской работы Думы. Кроме того, критерии включают в себя учет количества обращений и заключений по результатам проведенных комитетом круглых столов, парламентских слушаний и рабочих групп, а также число заключений и обращений комитета, принятых Думой.

Третий блок критериев связан с оценкой комитетом уже принятых законов. Их будет определять думский комитет по контролю под руководством Олега Морозова. Результаты оценки KPI комитетов будут подводиться два раза в год — к концу весенней и осенней сессий. Сейчас в Госдуме работают 32 комитета.

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правительство премии госкомпании KPI
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