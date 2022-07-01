Госдума введет для комитетов KPI по законам и круглым столам

В Госдуме разработали KPI для комитетов. Их эффективность предлагают оценивать по количеству разработанных инициатив и по результатам круглых столов и обращений

Фото: Олег Яковлев / РБК

Первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников направил спикеру нижней палаты Вячеславу Володину доклад о работе, проделанной для установления критериев эффективности работы думских комитетов. Представленный порядок работы должен будет утвердить Совет Госдумы. Соответствующие документы есть у РБК, их подлинность подтвердил пресс-секретарь Мельникова Павел Щербаков.

«Иван Иванович [Мельников] обратился к В.В. Володину совместно с [депутатами Олегом] Морозовым и [Виктором] Пинским с просьбой вынести вопрос о введении KPI на совет в связи с тем, что проработка завершена, — сказал он. — Председатель согласовал вынесение вопроса на совет». Рассмотрение документов Советом Госдумы должно состояться в понедельник, 4 июля.

Согласно предложенному порядку, критерии эффективности работы комитетов предполагается поделить на три блока — процедурный, смысловой и контрольный. Первый из них оценивает выполнение тех требований, которые есть в думском регламенте, — их около 30. Помимо прочего, они касаются сроков передачи комитетами документов в Совет Думы, сроков рассылки поступивших в комитет законопроектов и выдачи заключений другим комитетам. «Это нужно, чтобы комитеты не затягивали работу, но это все фиксируется в СОЗД [Системе обеспечения законодательной деятельности] и будет учитываться автоматически», — рассказал РБК политолог Павел Склянчук.

Второй из блоков критериев учитывает количество внесенных членами комитета инициатив, количество законопроектов, вынесенных комитетом на рассмотрение Госдумы, а также число его инициатив, появившихся в рамках Программы научно-экспертной и исследовательской работы Думы. Кроме того, критерии включают в себя учет количества обращений и заключений по результатам проведенных комитетом круглых столов, парламентских слушаний и рабочих групп, а также число заключений и обращений комитета, принятых Думой.

Третий блок критериев связан с оценкой комитетом уже принятых законов. Их будет определять думский комитет по контролю под руководством Олега Морозова. Результаты оценки KPI комитетов будут подводиться два раза в год — к концу весенней и осенней сессий. Сейчас в Госдуме работают 32 комитета.

По мнению Склянчука, введение KPI может свидетельствовать о том, что для парламента сейчас важны именно комитеты, а не фракции. «Различий между фракциями становится все меньше, что позволяет оперативно принимать решения, — отметил он. — В текущих условиях срок внесения поправок ко второму чтению достигает 30 минут, все чаще создаются специальные рабочие группы, редкое пленарное заседание проходит без протокольного поручения». При этом в оценке работы комитетов, по сути, новым является только второй блок, вводящий общественно значимые цели работы, сказал он. Однако есть риск, что KPI никак не повлияют на работу комитетов, поскольку не установлена персональная ответственность их председателей, добавил политолог.

Ранее «Ведомости» писали, что соответствующие результаты будут открытыми, а объявлять их станут на Совете Думы. Тогда Мельников говорил, что при разработке KPI ставилась задача, чтобы комитеты «не только работали по повестке исполнительной власти, но и сами создавали повестку». По его словам, комиссия будет отслеживать низкие оценки комитетов и делать соответствующие выводы. Он не исключил, что какие-то решения по итогам оценки станут выносить и фракции, которые участвуют в формировании руководства комитетов. Депутат Пинский отметил, что за достижение KPI будут начисляться баллы; кроме того, будет создана система коэффициентов, поскольку у разных комитетов разная нагрузка.

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На открытии весенней сессии Думы 18 января о необходимости введения KPI говорил спикер Володин. Тогда он утверждал, что более 70% законопроектов находятся в 10 комитетах, а около 30% — в оставшихся 22.