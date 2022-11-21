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«Ведомости» узнали о предложении Володина повысить зарплаты депутатам

«Ведомости»: Володин предложил повысить зарплаты высокопоставленным депутатам
Повысить зарплаты для высокопоставленных депутатов планируется за счет сэкономленных Госдумой средств. Таким образом Володен хочет повысить мотивацию «больше работать», указывает источник «Ведомостей»
Фото: Пресс-служба Госдумы / ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы / ТАСС

Государственная дума увеличит зарплаты вице-спикерам и председателям комитетов за счет сэкономленных средств после предложения со стороны «руководства» нижней палаты парламента, пишут «Ведомости» со ссылкой источники.

Как уточнили газете шесть источников на Охотном Ряду, этот вопрос обсуждался на Совете Госдумы 14 ноября. По словам трех из них, вопрос поднял спикер нижней палаты Вячеслав Володин. «Несправедливо, что единственный человек в Госдуме, который имеет зарплату, отличающуюся от других, — это он сам», — пересказал один из источников «Ведомостей» слова спикера.

Володин, в частности, указал, что Госдума уже сэкономила 600 млн руб., а сейчас появилась законодательная возможность направить эти средства на поощрение работы вице-спикеров, председателей комитетов и «возможно, кого-то еще».

Речь идет о вступившей в силу 14 июля 2022 года поправке в ст. 2 ч. 3 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы, согласно которой к социальным гарантиям относится ежемесячное денежное вознаграждение, денежные поощрения, из которых складывается зарплата депутата.

По словам еще одного источника «Ведомостей, Володин давно задумался нам тем, как «стимулировать работу» депутатов и «справедливо», по его мнению, повышать зарплату в зависимости от должности. «Обсуждается идея предоставления дополнительного денежного содержания для тех, кто занимает руководящие должности в Госдуме — вице-спикеров и председателей комитетов. Но пока идет дискуссия о ее целесообразности и как именно она может быть воплощена», — рассказал он.

По сути, поясняет источник, Володин хочет, чтобы «на Охотном Ряду было больше мотивации работать». Поэтому и требуется для вице-спикеров Госдумы сделать зарплату как у заместителей премьер-министров, а председателей комитетов приравнять к министрам, добавил он.

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По итогам прошлого года депутатами с самыми высокими доходами, стали Григорий Аникеев (2,7 млрд руб.), Леонид Симановский (1,5 млрд руб.) и Николай Борцов (808 млн руб.). Вячеслав Володин заработал за год 84 млн руб. Это на 20 млн руб. меньше, чем в 2020 году. Председатель нижней палаты также задекларировал земельный участок площадью 8320 кв.м, несколько домов и хозяйственных помещений. У Володина нет супруги, но есть три несовершеннолетних ребенка, следует из декларации.

В тройку депутатов с наименьшим доходом попали коммунист Дмитрий Кузякин (379,4 тыс. руб.) и единороссы Евгений Гришин (2 млн руб.) и Радик Ильясов (2,3 млн руб.). Меньше всех из депутатов и членов их семей за 2020 год заработала жена Андрея Голушко Елена, она задекларировала 21 коп.

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