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Киссинджер заявил о «предгорье холодной войны» между США и Китаем
По словам бывшего госсекретаря США, заключение торговой сделки Вашингтона с Пекином может стать началом успешных политических дискуссий двух стран
Генри Киссинджер (Фото: Justin Chin / Bloomberg)

Соединенные Штаты и Китай находятся в «предгорьях холодной войны», заявил на глобальном форуме в Пекине бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, призвав обе стороны провести политические дискуссии, чтобы ограничить последствия растущего конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Важно, чтобы период относительной напряженности [между Китаем и США. — РБК] сопровождался усилиями обеих сторон попытаться преодолеть его. Мы пока далеко от того, чтобы было слишком поздно, потому что мы еще только в предгорье холодной войны», — сказал эксперт.

По словам Киссинджера, результаты конфликта Вашингтона с Пекином могут быть катастрофическими — даже хуже, чем Первая мировая война, поскольку обе страны превосходят значимость Советского Союза и США во время холодной войны и обладают более совершенным оружием.

«Если разрешить конфликты без ограничений, результат может быть даже хуже, чем в Европе, где Первая мировая война началась потому, что не удалось справиться с относительно небольшим кризисом», — отметил экс-госсекретарь.

Киссинджер также выразил надежду, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина могут стать началом политических дискуссий. «Всем известно, что торговые переговоры, на успех которых я надеюсь, могут стать лишь маленьким началом большого дела», — сказал он.

На вопрос, могут ли беспорядки в Гонконге стать «горячей точкой» новой холодной войны, Киссинджер ответил, что он надеется, что «крайне эмоциональный» вопрос будет решен мирно, пишет Asia Times. Если обе стороны будут продолжать смотреть «каждую проблему в мире с точки зрения конфликта» друг с другом, это может быть опасно для человечества. По его словам, торговые переговоры являются лишь «заменой» более содержательных о конфликтах, включая напряженность в Гонконге. Поскольку конфликты между США и Китаем всегда были «пассивными», Киссинджер предупредил, что у Вашингтона нет никаких оснований для того, чтобы рассматривать Пекин как «военную силу».

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Ранее заместитель председателя КНР Ван Цишань заявлял, что Китай привержен миру, а странам необходимо отказаться от ментальности холодной войны. Ван отметил, что международный миропорядок находится под угрозой из-за протекционизма и популизма, не уточнив, однако, что имеет в виду именно Соединенные Штаты. «Мы выступаем за демократизацию международных отношений и создание разумного механизма глобального управления», — подчеркнул чиновник.

В конце октября в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера заявили, что Китай и США близки к завершению первого этапа торговой сделки. По словам президента Трампа, соглашение будет касаться интеллектуальной собственности и финансовых услуг, а также будет включать в себя обязательство Китая закупить американскую сельхозпродукцию на $40–50 млрд. По словам главы Белого дома, первая фаза торговой сделки охватит 60% от долгосрочного соглашения. 26 октября стороны договорились о снятии запрета на экспорт из США в Китай мяса птицы, а также пришли к согласию по поводу работы системы по надзору за импортом из США рыбной продукции.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Генри Киссинджер, США, Китай, торговая война
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