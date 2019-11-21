Киссинджер заявил о «предгорье холодной войны» между США и Китаем

Киссинджер заявил о «предгорье холодной войны» между США и Китаем

По словам бывшего госсекретаря США, заключение торговой сделки Вашингтона с Пекином может стать началом успешных политических дискуссий двух стран

Генри Киссинджер (Фото: Justin Chin / Bloomberg)

Соединенные Штаты и Китай находятся в «предгорьях холодной войны», заявил на глобальном форуме в Пекине бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, призвав обе стороны провести политические дискуссии, чтобы ограничить последствия растущего конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Важно, чтобы период относительной напряженности [между Китаем и США. — РБК] сопровождался усилиями обеих сторон попытаться преодолеть его. Мы пока далеко от того, чтобы было слишком поздно, потому что мы еще только в предгорье холодной войны», — сказал эксперт.

По словам Киссинджера, результаты конфликта Вашингтона с Пекином могут быть катастрофическими — даже хуже, чем Первая мировая война, поскольку обе страны превосходят значимость Советского Союза и США во время холодной войны и обладают более совершенным оружием.

«Если разрешить конфликты без ограничений, результат может быть даже хуже, чем в Европе, где Первая мировая война началась потому, что не удалось справиться с относительно небольшим кризисом», — отметил экс-госсекретарь.

Киссинджер также выразил надежду, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина могут стать началом политических дискуссий. «Всем известно, что торговые переговоры, на успех которых я надеюсь, могут стать лишь маленьким началом большого дела», — сказал он.