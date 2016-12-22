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Сенаторы задумались о новой концепции применения Россией ядерного оружия
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Сенаторы задумались о новой концепции применения Россией ядерного оружия
Политика, 19:17
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Сенаторы задумались о новой концепции применения Россией ядерного оружия
Комитет Совета Федерации по обороне предложил Совету безопасности рассмотреть возможность подготовки новой редакции «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сенаторы предлагают Совету безопасности рассмотреть возможность обновления редакции «Основ политики России в области ядерного сдерживания». Это предложение содержится в проекте рекомендаций, который подготовил комитет Совфеда по обороне и безопасности, передает «РИА Новости».

В частности, сенаторы предлагают межведомственной комиссии рассмотреть возможность подготовить новую редакцию «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», которая будет включать в себя «определение условий перехода России к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия».

В октябре на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Владимир Путин рассказал, что в российской концепции применения ядерного оружия не прописан превентивный удар. «Когда мы убеждаемся, а это происходит в течение нескольких секунд, что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар», — объяснил президент.

Закрытый для печати документ «Основы политики России в области ядерного сдерживания» был принят президентом Дмитрием Медведевым в 2010 году. В нем, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, говорится, что Россия может применить ядерное оружие в случае угрозы ее суверенитету и территориальной целостности.

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Автор: Павел Казарновский.
Теги: Совет Федерации , ядерное оружие
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