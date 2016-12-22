Экс-глава задолжавшей €1 млрд Сбербанку фирмы пойдет на выборы в Хорватии

Ивица Тодорич, бывший владелец крупнейшей хорватской фирмы Agrokor, заявил, что пойдет на выборы и намерен получить власть в стране. Agrokor должна Сбербанку и ВТБ более полутора миллиардов евро

Ивица Тодорич (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бывший владелец крупнейшей компании Хорватии — продуктового ретейлера Agrokor — Ивица Тодорич вышел из-под ареста и объявил о планах пойти на выборы. Он не уточнил, какие именно выборы имел в виду (президент Хорватии избирается на пятилетний срок, предыдущие выборы состоялись в стране в 2015 году. — РБК). Agrokor грозило банкротство: компания задолжала российским Сбербанку и ВТБ более €1 млрд.

Управление компанией еще в апреле прошлого года перешло к государству. С ноября 2017 года Тодорича скрывался в Лондоне — полиция Хорватии выдала ордер на его арест. Тодорича экстрадировали на родину только 7 ноября этого года, он сразу же был помещен под стражу. Его подозревают в мошенничестве и других экономических преступлениях, также задержаны шестеро бывших топ-менеджеров Agrokor.

21 ноября Тодорич был освобожден из заключения, он рассказал, что друзья заплатили за него залог в €1 млн. «Я заполучу власть и направлю Хорватию в правильную сторону, я пойду на выборы», — сказал Тодорич хорватскому изданию «24 sata». Бизнесмену запретили покидать Загреб без разрешения, до завершения расследования и предъявления обвинений у него забрали паспорт.

Финансовый аудит Agrokor показал, что в 2015 году ретейлер отчитался о прибыли в размере €160 млн, хотя понес убытки в размере €480 млн, отмечает Balkan Insight. Agrokor обеспечивает 15% ВВП Хорватии, это крупнейший работодатель и владелец сельскохозяйственных угодий в стране. Как писал Bloomberg, компания вела агрессивную политику: приобретала обремененные долгами активы, занимая на рынке облигаций. В итоге Agrokor не смогла привлечь очередной синдицированный кредит, а держатели ее бондов стали срочно от них избавляться. Сбербанк, вложивший в хорватскую компанию €1 млрд, попытался спасти ее, выделив еще €300 млн. Второй кредитор Agrokor — ВТБ, компания задолжала российскому банку €340 млн. Весь долг хорватского ретейлера приближается к €4,6 млрд.

После продолжительных переговоров об урегулировании долга российские банки договорились о переходе под их контроль почти 50% акций Agrokor. Сбербанк получит 39,2%, ВТБ — 7,5%.