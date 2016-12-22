Российские банки получат почти 50% крупнейшего хорватского ретейлера

Сбербанк и ВТБ получат почти половину кредитуемой ими крупнейшей частной хорватской компании — продуктового ретейлера Agrokor — в обмен на списание части долга. Хорватская компания находилась на пороге банкротства

Слушания об урегулировании долга на баскетбольном стадионе в Загребе (Фото: Antonio Bronic / Reuters)

Кредиторы крупнейшей частной хорватской компании Agrokor, среди которых есть российские банки, достигли соглашения об урегулировании долга ретейлера. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Утром в среду, 4 июля, на баскетбольном стадионе в Загребе начались слушания о том, как компании можно урегулировать накопленный перед кредиторами долг. На заседание пришли 3069 кредиторов Agrokor, сообщала ранее компания.

«Сегодня действительно отличный день для Agrokor. Перед чрезвычайной администрацией стояла цель в достижении соглашения, которое бы поддержали большинство кредиторов, и нам это удалось», — говорится в сообщении ретейлера.

На российские банки — Сбербанк и ВТБ — приходится примерно четверть долга хорватской компании: первому ретейлер должен €1,1 млрд, второму — около €300 млн. Стороны решили заключить сделку, согласно которой часть компании перейдет в руки держателей ее облигаций и кредиторов. За такое урегулирование проголосовали владельцы 80% долга, который составляет примерно €4,6 млрд.

Сбербанк в результате сделки получит 39,2% акций компании, ВТБ достанется 7,5% ценных бумаг. В общей сложности под контролем российских банков будет находиться пакет в 46,7% акций.

В Сбербанке ТАСС отметили, что остались довольны соглашением.

«Сбербанк вместе с остальными крупнейшими кредиторами продолжит принимать активное участие на стадии имплементации плана с целью обеспечения его скорейшей и эффективной реализации», — заявили в пресс-службе кредитной организации.

Основной деятельностью Agrokor является производство продуктов питания и розничная торговля. На протяжении последних нескольких лет компания находится в долговом кризисе. Хорватские власти специально для урегулирования ситуации приняли специальный закон, который оказал поддержку компании, поскольку ее крах привел бы к рецессии в стране.