Против премьера Хорватии начато расследование по «делу Agrokor»

Андрея Пленковича заподозрили в нарушении принципов госслужбы и конфликте интересов при принятии закона, направленного на спасение крупнейшенй компании Хорватии Agrokor

Андрей Пленкович (Фото: Ye Pingfan / Zuma / ТАСС)

В Хорватии комитет по конфликтам интересов начал расследование в отношении премьер-министра страны Андрея Пленковича и вице-спикера парламента, лидера партии МОСТ Боже Петрова. Об этом сообщает Total Croatia News. Дело касается принятия закона (Lex Agrokor), который направлен на спасение ретейлера Agrokor.

Внешний долг компании перед кредиторами превысил €5 млрд, из которых €1,1 млрд — задолженность перед Сбербанком, а еще €300 млн — перед ВТБ. Также среди кредиторов — BNP Paribas, Goldman Sachs, Credit Suisse и JP Morgan.

Правительство Хорватии приняло закон, помогающий завершить процесс реструктуризации долгов Agrokor, которой грозит банкротство. Теперь Пленковича и Петрова заподозрили «в нарушении принципов государственной службы».

Agrokor обеспечивает около 15% ВВП Хорватии, в компании работают около 60 тыс. человек. В начале апреля правительство ввело в ней госуправление и начало процедуру реструктуризации. Также в апреле британский суд согласовал экстрадицию основателя Agrokor Ивицы Тодорича, обвиняемого в мошенничестве.

Ранее Agrokor отказывалась признавать требования Сбербанка, мотивируя это тем, что российская кредитная организация подала иск к ней в Великобритании, Словении и Сербии. Хорватское законодательство позволяет не признавать требования кредиторов, если они добиваются выплаты долга за пределами страны. Глава Сбербанка Герман Греф назвал отказ хорватской компании признать свой долг шантажом. Спор все же удалось урегулировать.

В июле кредиторы Agrokor заключили сделку, согласно которой часть компании перейдет в руки держателей ее облигаций и кредиторов. За такое урегулирование проголосовали владельцы 80% долга, который составляет примерно €4,6 млрд. Сбербанк получит 39,2% акций компании, ВТБ — 7,5%. В общей сложности под контролем российских банков будет находиться пакет в 46,7% акций.

Основной специализацией Agrokor является пищевая промышленность и розничная торговля. На протяжении последних нескольких лет компания находится в долговом кризисе. Хорватские власти специально для урегулирования ситуации приняли специальный закон, который оказал поддержку компании, поскольку ее крах привел бы к рецессии в стране.