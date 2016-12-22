Кремль счел «хитрым» вопрос о возможном сокращении добычи нефти

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией с ценами на нефть, однако принимать какие-либо решения по объемам добычи пока не готовы. Накануне мировые цены на нефть упали почти на 7%

Фото: Сергей Петров / ТАСС

В Кремле воздержались от заявлений о том, последует ли сокращение объемов добычи нефти вслед за резким снижением ее стоимости, которое произошло накануне, 20 ноября.

«Вы задаете очень хитрый вопрос, на который вам прямо никто не ответит. Цена на нефть — это волатильная субстанция, за этой волатильностью все наблюдают — и страны-экспортеры, и страны-потребители», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос, готов ли Кремль раскрыть российскую позицию на переговорах по продолжению договоренностей в рамках ОПЕК+, Песков также подчеркнул: «Мы внимательно наблюдаем».

На минувшей неделе в ходе пресс-конференции в Сингапуре президент Владимир Путин заявил, что цена на нефть в районе $70 за баррель является оптимальной и «вполне устраивает» Москву. Он напомнил, что текущий российский бюджет рассчитан исходя из цены $40 за баррель.

Накануне вечером, 20 ноября, мировые цены на североморскую Brent и североамериканскую WTI обрушились почти на 7%. С начала октября Brent потеряла 28%, WTI — 30%. Причин такого поведения цен на нефть может быть несколько: