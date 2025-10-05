 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана⁠,
0

Ереван заявил, что соглашение с Баку не коснется российских пограничников

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Соглашение о мирном урегулировании конфликта между Ереваном и Баку не касается вопроса о патрулировании армяно-иранской границы, заявила в интервью PassBlue пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Представителя внешнеполитического ведомства спросили о связи мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном с вероятностью того, что российские пограничники покинут армяно-иранскую границу.

«Это регулируется двусторонним соглашением с Россией, так что это не относится к мирному соглашению, которое мы парафировали», — сказала Бадалян.

Армения опровергла согласие изменить Конституцию в рамках договора с Баку
Политика
Арарат Мирзоян

В начале августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами.

Соглашение также предусматривает открытие так называемого «маршрута Трампа» — Зангезурского коридора, на создании которого настаивал Баку.  Коридор свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться Соединенными Штатами.

В январе Пашинян заявил, что российские и армянские пограничники будут продолжать вести совместную службу на границах с Ираном и Турцией до тех пор, пока у сторон есть политическая воля.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Армения Азербайджан российские пограничники
Материалы по теме
Как Баку и Ереван демонтировали международный механизм урегулирования
Политика
Пашинян заявил о независимости Армении от ОДКБ
Политика
Ереван опроверг сообщения об аренде «Маршрута Трампа» на 99 лет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Ереван заявил, что соглашение с Баку не коснется российских пограничников Политика, 01:12
Победивший на выборах в Чехии Бабиш заявил, что «Украина не готова к ЕС» Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Путин назвал качество образования залогом лидерства в науке и технологиях Общество, 00:37
Патрушев заявил о превосходстве российской армии над американской Политика, 00:07
Трамп рассказал, когда наступит перемирие в Газе Политика, 04 окт, 23:49
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 04 окт, 23:24
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Карасин призвал разобраться с утерей в ООН документов о переговорах с США Политика, 04 окт, 23:20
Наступивший на взрывное устройство мирный житель пострадал в Шебекино Политика, 04 окт, 23:18
Каха Каладзе сохранил пост мэра Тбилиси с 71,58% голосов на выборах Политика, 04 окт, 23:10
Россиянка погибла при наводнении на курорте в Болгарии Общество, 04 окт, 22:55
Премьер Грузии возложил ответственность за протесты на посла ЕС Политика, 04 окт, 22:48
Пятеро пострадали при столкновении скорой и легковушки в Тверской области Общество, 04 окт, 22:19
В МВД Грузии сообщили о 14 раненных при протестах в Тбилиси полицейских Политика, 04 окт, 22:10