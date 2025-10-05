Ереван заявил, что соглашение с Баку не коснется российских пограничников

Соглашение о мирном урегулировании конфликта между Ереваном и Баку не касается вопроса о патрулировании армяно-иранской границы, заявила в интервью PassBlue пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Представителя внешнеполитического ведомства спросили о связи мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном с вероятностью того, что российские пограничники покинут армяно-иранскую границу.

«Это регулируется двусторонним соглашением с Россией, так что это не относится к мирному соглашению, которое мы парафировали», — сказала Бадалян.

В начале августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами.

Соглашение также предусматривает открытие так называемого «маршрута Трампа» — Зангезурского коридора, на создании которого настаивал Баку. Коридор свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться Соединенными Штатами.

В январе Пашинян заявил, что российские и армянские пограничники будут продолжать вести совместную службу на границах с Ираном и Турцией до тех пор, пока у сторон есть политическая воля.