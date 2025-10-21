 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Команда Трампа ответила фразой о «твоей маме» журналисту HuffPost

Пентагон пошутил про «твою маму» на вопрос о галстуке Хегсета с флагом России
Белый дом продолжает шутить с изданием HuffPost — уже второй раз команда Трампа отсылает к «вашей маме», отвечая на вопросы журналистов. На этот раз ответ прозвучал на вопрос о цветах галстука Хегсета с флагом России
Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Команда Трампа снова грубо ответила журналисту либерального издания HuffPost — в этот раз на вопрос о бело-сине-красном галстуке главы Пентагона Пита Хегсета, в котором некоторые увидели отсылку к российскому флагу, передает издание.

Хегсет появился в этом галстуке во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу. Расположение полосок на галстуке совпадало с порядком цветов в российском флаге. Вместе с тем флаг США также состоит из белого, синего и красного цветов.

Когда репортер спросил помощников Хегсета, знал ли он о «похвале со стороны России» и носил ли этот галстук раньше, представитель Пентагона Шон Парнелл ответил: «Это твоя мама купила его — и это патриотический американский галстук, придурок».

Шеф Пентагона надел бело-сине-красный галстук на встречу с Зеленским
Политика
Марко Рубио и Пит Хегсет (слева направо) на встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года

Затем HuffPost задал вопрос, знает ли Хегсет о федеральном законе — «Кодексе флага», запрещающем использовать флаг в качестве одежды.

«Если любить свою страну настолько, чтобы представлять ее с ног до головы, — и это преступление в глазах левого блога HuffPost — то считайте министра Хегсета виновным», — ответил пресс-секретарь оборонного ведомства.

На прошлой неделе на вопрос корреспондента HuffPost, кто для встречи президентов США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина, выбрал Будапешт, высокопоставленные чиновники Белого дома ответили: «Ваша мама».

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Пит Хегсет
Пит Хегсет
