Команда Трампа ответила фразой о «твоей маме» журналисту HuffPost

Пентагон пошутил про «твою маму» на вопрос о галстуке Хегсета с флагом России

Белый дом продолжает шутить с изданием HuffPost — уже второй раз команда Трампа отсылает к «вашей маме», отвечая на вопросы журналистов. На этот раз ответ прозвучал на вопрос о цветах галстука Хегсета с флагом России

Пит Хегсет (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Команда Трампа снова грубо ответила журналисту либерального издания HuffPost — в этот раз на вопрос о бело-сине-красном галстуке главы Пентагона Пита Хегсета, в котором некоторые увидели отсылку к российскому флагу, передает издание.

Хегсет появился в этом галстуке во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу. Расположение полосок на галстуке совпадало с порядком цветов в российском флаге. Вместе с тем флаг США также состоит из белого, синего и красного цветов.

Когда репортер спросил помощников Хегсета, знал ли он о «похвале со стороны России» и носил ли этот галстук раньше, представитель Пентагона Шон Парнелл ответил: «Это твоя мама купила его — и это патриотический американский галстук, придурок».

Затем HuffPost задал вопрос, знает ли Хегсет о федеральном законе — «Кодексе флага», запрещающем использовать флаг в качестве одежды.

«Если любить свою страну настолько, чтобы представлять ее с ног до головы, — и это преступление в глазах левого блога HuffPost — то считайте министра Хегсета виновным», — ответил пресс-секретарь оборонного ведомства.

На прошлой неделе на вопрос корреспондента HuffPost, кто для встречи президентов США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина, выбрал Будапешт, высокопоставленные чиновники Белого дома ответили: «Ваша мама».