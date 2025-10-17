 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Шеф Пентагона надел бело-сине-красный галстук на встречу с Зеленским

Шеф Пентагона Хегсет надел бело-сине-красный галстук на встречу с Зеленским
Марко Рубио и Пит Хегсет (слева направо) на встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года
Марко Рубио и Пит Хегсет (слева направо) на встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Министр обороны США Пит Хегсет надел галстук в бело-сине-красную полоску на встречу президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Хегсет сидел по левое плечо от Трампа.

Расположение полосок на галстуке совпадало с порядком цветом в российском флаге. Вместе с тем, флаг США также состоит из белого, синего и красного цветов.

Несколько дней назад музей морских котиков Военно-морских сил США поздравил американский флот с 250-летием, используя снимок российского крейсера «Варяг». После того, как на это обратили внимание журналисты, пост удалили.

Материал дополняется.

Пентагон США российский флаг Владимир Зеленский триколор
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
