Шеф Пентагона надел бело-сине-красный галстук на встречу с Зеленским
Министр обороны США Пит Хегсет надел галстук в бело-сине-красную полоску на встречу президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Хегсет сидел по левое плечо от Трампа.
Расположение полосок на галстуке совпадало с порядком цветом в российском флаге. Вместе с тем, флаг США также состоит из белого, синего и красного цветов.
Несколько дней назад музей морских котиков Военно-морских сил США поздравил американский флот с 250-летием, используя снимок российского крейсера «Варяг». После того, как на это обратили внимание журналисты, пост удалили.
Материал дополняется.
