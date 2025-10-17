Шеф Пентагона надел бело-сине-красный галстук на встречу с Зеленским

Шеф Пентагона Хегсет надел бело-сине-красный галстук на встречу с Зеленским

Марко Рубио и Пит Хегсет (слева направо) на встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Министр обороны США Пит Хегсет надел галстук в бело-сине-красную полоску на встречу президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Хегсет сидел по левое плечо от Трампа.

Расположение полосок на галстуке совпадало с порядком цветом в российском флаге. Вместе с тем, флаг США также состоит из белого, синего и красного цветов.

Несколько дней назад музей морских котиков Военно-морских сил США поздравил американский флот с 250-летием, используя снимок российского крейсера «Варяг». После того, как на это обратили внимание журналисты, пост удалили.

