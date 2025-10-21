США предостерегли Китай от санкций против инвесторов в их промышленность

Администрация президента США Дональда Трампа предостерегла Китай от ответных мер против иностранных компаний, инвестирующих в американскую промышленность. С соответствующим заявлением выступил торговый представитель США Джеймисон Грир, пишет Bloomberg

Поводом для заявления стали санкции Пекина против американских подразделений южнокорейской Hanwha Ocean Co., планирующей вложения в судостроительный сектор США. Министерство коммерции КНР сообщило, что речь идет о нескольких дочерних компаниях: Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC и HS USA Holdings Corp.

Организациям и лицам на территории Китая запрещено вести деловую деятельность и сотрудничать с этими компаниями.

Грир заявил, что действия Китая вписываются в «широкую схему экономического принуждения», направленную на подрыв американской политики и контроль над глобальными цепочками поставок.

Вашингтон и Пекин усилили тарифное давление в сфере судоходства, включая взаимные портовые сборы и новые пошлины на оборудование.

Материал дополняется