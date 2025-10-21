 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

США предостерегли Китай от санкций против инвесторов в их промышленность

Сюжет
Торговая война США

Администрация президента США Дональда Трампа предостерегла Китай от ответных мер против иностранных компаний, инвестирующих в американскую промышленность. С соответствующим заявлением выступил торговый представитель США Джеймисон Грир, пишет Bloomberg

Поводом для заявления стали санкции Пекина против американских подразделений южнокорейской Hanwha Ocean Co., планирующей вложения в судостроительный сектор США. Министерство коммерции КНР сообщило, что речь идет о нескольких дочерних компаниях: Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC и HS USA Holdings Corp.

Организациям и лицам на территории Китая запрещено вести деловую деятельность и сотрудничать с этими компаниями.

Грир заявил, что действия Китая вписываются в «широкую схему экономического принуждения», направленную на подрыв американской политики и контроль над глобальными цепочками поставок.

Вашингтон и Пекин усилили тарифное давление в сфере судоходства, включая взаимные портовые сборы и новые пошлины на оборудование. 

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп США Китай пошлины
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Бессент заявил, что США ожидают усиления давления G7 на Россию Политика, 05:54
В США заявили о попытках удержать Нетаньяху от выхода из сделки по Газе Политика, 05:33
США предостерегли Китай от санкций против инвесторов в их промышленность Политика, 05:20
Нарышкин рассказал о подготовке «макронов» и «мерцев» к войне с Россией Политика, 05:07
Россиянам объяснили, почему крупные суммы не стоит хранить на карте Общество, 04:59
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце месяца Общество, 04:37
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Экономист рассказал, как вырастут страховые пенсии после Нового года Общество, 04:28
Основатель «Макфы» проиграл суд Малахову на ₽120 млн Политика, 04:19
На певицу Наоко поступил второй протокол о дискредитации армии Политика, 04:10
Сийярто упрекнул ЕС в игнорировании удара ВСУ по «Дружбе» Политика, 04:06
В Нью-Йорке начал разрушаться 102-этажный небоскреб Общество, 04:04
Правительство Японии ушло в отставку Политика, 04:02
Сенат США в 11-й раз не принял законопроект о финансах правительства Политика, 03:19