Правительство Японии ушло в отставку

Японское правительство во главе с премьером Сигэру Исибой в полном составе ушло в отставку перед выборами нового премьер-министра, сообщает NHK. Исиба пробыл на этом посту чуть дольше года.

21 октября в нижней палате парламента пройдут выборы. За день до голосования Либерально-демократическая партия Японии и «Общество обновления Японии» договорились сформировать новую коалицию.

Этот шаг обеспечил необходимое парламентское большинство для избрания лидера ЛДП Санаэ Такаити. Она может стать первой женщиной на этом посту в истории Японии.

Материал дополняется