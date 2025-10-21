 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Правительство Японии ушло в отставку

Японское правительство во главе с премьером Сигэру Исибой в полном составе ушло в отставку перед выборами нового премьер-министра, сообщает NHK. Исиба пробыл на этом посту чуть дольше года.

21 октября в нижней палате парламента пройдут выборы. За день до голосования Либерально-демократическая партия Японии и «Общество обновления Японии» договорились сформировать новую коалицию.

Этот шаг обеспечил необходимое парламентское большинство для избрания лидера ЛДП Санаэ Такаити. Она может стать первой женщиной на этом посту в истории Японии.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Япония Выборы правительство
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Основатель «Макфы» проиграл суд Малахову на ₽120 млн Политика, 04:19
На певицу Наоко поступил второй протокол о дискредитации армии Политика, 04:10
Сийярто упрекнул ЕС в игнорировании удара ВСУ по «Дружбе» Политика, 04:06
В Нью-Йорке начал разрушаться 102-этажный небоскреб Общество, 04:04
Правительство Японии ушло в отставку Политика, 04:02
Сенат США в 11-й раз не принял законопроект о финансах правительства Политика, 03:19
Число закрытых аэропортов увеличилось до восьми Политика, 03:09
В части Черниговской и Киевской областях пропало электричество Политика, 02:57
Часть Белого Дома снесут ради строительства бального зала Политика, 02:46
Слюсарь показал последствия атаки БПЛА в Ростовской области Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 02:16
МИД Словакии заявил о готовности поддержать новые санкции против России Политика, 02:07
Сбер с 21 октября повысил ставки по вкладам Финансы, 01:43