В Японии распалась правящая коалиция после выдвижения женщины в премьеры

Входящая в правящую коалицию партия «Комэйто» не станет поддерживать назначение Санаэ Такаити на пост премьер-министра

Санаэ Такаити (Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images)

В Японии распалась правящая коалиция после того, как на пост премьер-министра страны была выдвинута 64-летняя Санаэ Такаити, сообщает NHK. 4 октября она была избрана председателем Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), и 15 октября парламент должен был утвердить ее назначение главой правительства, однако, по данным Reuters, голосование, скорее всего, будет отложено.

Председатель партии «Комэйто» Тэцуо Сайто лично проинформировал Такаити о своем решении. По его словам, правящая партия так и не дала внятных разъяснения по коррупционному скандалу. «Комэйто» уделяет первостепенное внимание решению проблемы политических пожертвований. Что касается коалиционного правительства Либерально-демократической партии и «Комэйто», то мы хотим на данный момент прекратить наши отношения», — заявил Сайто. Ранее партия уже требовала от своего старшего партнера по коалиции ограничить каналы пожертвований со стороны корпораций и организаций.

Кризис разразился в конце 2023 года, когда выяснилось, что некоторые фракции ЛДПЯ присваивали часть пожертвований в партийные фонды. Крупнейшая фракция «Сэйва Сэйсаку Кэнкюкай», которую до своей гибели возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ, присвоила не менее 500 млн иен (около $3,3 млн) за предшествовавшие пять лет. Тогдашний глава государства Фумио Кисида отправил в отставку часть министров и расформировал все фракции, кроме одной.

Однако репутационный урон оказался слишком велик, и Кисида был вынужден уйти в отставку. В сентябре его сменил Сигэру Исиба, но он продержался на постах главы партии и премьера немногим больше года. После его ухода состоялись внеочередные выборы председателя ЛДПЯ, где во втором туре победила Такаити, обойдя сына экс-министра, 44-летнего министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми.

ЛДПЯ и «Комэйто» состояли в коалиции с 1999 года. Хотя у правящей партии было больше мест в парламенте, чем у других политических сил, она не имела большинства ни в одной из палат, и на протяжении многих лет необходимое число мандатов помогала добирать «Комэйто». В конце октября 2024 года Исиба созвал досрочные выборы в нижнюю палату, надеясь заручиться мандатом народа для политических преобразований. Однако эта ставка не сыграла: впервые с 2012 года ЛДПЯ и ее партнер по коалиции партия «Комэйто» утратили большинство, получив в сумме 215 мандатов из 465. Тем не менее ЛДПЯ сохранила статус крупнейшей партии, что позволило Исибе сформировать правительство меньшинства. В июле 2025 года состоялись выборы в верхнюю палату и правящая коалиция лишилась большинства и там.

Сайто заявил, что его партия не станет поддерживать назначение Такаити на пост премьер-министра. Оппозиционные партии, в свою очередь, могут выдвинуть альтернативных кандидатов — как правило, своих лидеров. Для победы будущему премьеру необходимо заручиться простым большинством голосов. Если ни одному из претендентов это не удастся, во второй тур выходят двое политиков, набравших наибольшее количество голосов. В случае расхождений между палатами приоритет отдается кандидату, выбранному нижней палатой.