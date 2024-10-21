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Политика ,  
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Санду объявила о победе сторонников вступления Молдавии в ЕС

Санду: большинство граждан Молдавии поддержали европейский путь страны
Согласно данным ЦИК Молдавии, после обработки 99,4% протоколов евроинтеграцию поддержали 50,42% избирателей, против выступили 49,58% молдаван. Выступая на брифинге Санду объявила о победе сторонников евроинтеграции
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Владислав Кулиомза / Reuters)

Граждане Молдавии выразили свою волю, большинство избирателей поддержали европейский путь республики, заявила на брифинге баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду.

В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». По данным ЦИК, после обработки 99,4% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,42% избирателей, против выступили 49,58% молдаван.

«Народ Молдавии выразил свою волю, и большинство граждан поддержали европейский путь», — заявила Санду (цитата по «РИА Новости»). Она также поблагодарила всех, кто принял участие в выборах и референдуме, «спасая путь к прогрессу».

Ранее молдавская ЦИК сообщила, что направит в Конституционный суд отчет о том, как проходил референдум о вступлении страны в Евросоюз. В течение десяти дней КС подтвердит или не признает результаты референдума.

Референдум о евроинтеграции в Молдавии проверит Конституционный суд
Политика
Фото:Reuters

Параллельно с референдумом в Молдавии прошли президентские выборы, однако ни один из кандидатов на президентских выборах не набрал более 50%, будет организован второй тур. Он пройдет через две недели, 3 ноября.

Майя Санду занимает пост президента Молдавии с 2020 года и является сторонницей евроинтеграции. Этот процесс она называет своим главным достижением на посту главы государства: заявку политик подписала весной 2022 года, спустя несколько месяцев ЕС присвоил республике статус кандидата в члены, а этим летом начались официальные переговоры.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Майя Санду Молдавия ЕС Референдум ЦИК выборы президента
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