Суд раскрыл источник по спору на $395 млн между Дерипаской и Чернухиным
Разведывательное подразделение консалтинговой компании CT Group, принадлежащей политконсультанту сэру Линтону Кросби, предоставило предположительно поддельный документ, использованный в затяжной судебной тяжбе между бывшим заместителем министра финансов России Владимиром Чернухиным и основателем «Русала» Олегом Дерипаской, пишет Financial Times (FT).
Документ представляет из себя отчет, который включал обширную информацию об оценке имущества. Он был использован в качестве основного доказательства, в котором Чернухин оспаривал размер компенсации, присужденной ему в рамках арбитражного соглашения. Так, экс-замминистра пытался взыскать с миллиардера $395 млн вместо ранее присужденных $95,2 млн.
О судебной тяжбе между Дерипаской и Чернухиным, который в свое время занимал должности председателя ВЭБа и замминистра финансов в правительстве Михаила Касьянова, стало известно в конце 2017 года. Quinn Emanuel консультировала Чернухина и компанию Navigator Equities в споре с миллиардером и компанией Filatona Trading и предоставила документ под названием «отчет Главстроя», подтверждающий позицию ее клиента.
Адвокаты структур Дерипаски усомнились в подлинности документа и обратили внимание суда на сомнительные детали: например, отчет был датирован 2016 годом, но содержал упоминание документа от 2018-го. Адвокаты миллиардера сочли действия Quinn Emanuel «частью наглой схемы» для незаконного получения от него примерно $300 млн.
15 октября суд согласился с требованием Дерипаски к Quinn Emanuel раскрыть личность того, кто предоставил ей документ. «Если мистер Чернухин имел какое-либо отношение к правонарушению, то его причастность должна быть раскрыта. Если нет, то ему нечего бояться разглашения», — сказал судья Нил Калвер.
Представитель CT Group в комментарии для FT подтвердил, что сбор данных по делу Чернухина — Дерипаски проводился разведывательным подразделением CTF Solutions. В то же время представитель компании подчеркнул, что в связи с судебными разбирательствами в начале этого года фирма предприняла внутренние шаги, «касающиеся того, как юридические фирмы используют предоставляемую ею поддержку в судебных разбирательствах».
Как отмечает газета, в двух других не связанных с делом Дерипаски судебных разбирательствах CT Group ранее также была названа в суде как предоставившая якобы поддельные документы. В одном из случаев фирма также обвинялась в незаконном сборе информации.
«Трехгорка» была куплена принадлежащей Дерипаске промышленной группой «Базовый элемент» в 2002 году. В своем иске Чернухин утверждал, что в те годы был партнером Дерипаски и контролировал мануфактуру через кипрскую Navio Holdings, в которой ему принадлежало 50%. Однако доля была оформлена на его жену Лолиту Данилину — она возглавила «Трехгорную мануфактуру» после ее приобретения структурами «Базового элемента». В 2004 году, после того как Чернухина уволили из ВЭБа, его взаимоотношения с Дерипаской были оформлены акционерным соглашением.
Как отмечал в иске Чернухин, Дерипаска не выполнил условия этого соглашения, после чего их отношения испортились. В итоге экс-глава ВЭБа обратился в суд.
В 2017 году Лондонский арбитражный суд признал совладельцем компании Чернухина и обязал структуру Дерипаски выплатить тому $95,2 млн. Миллиардер не согласился с решением суда и подал апелляцию, в феврале 2020-го Апелляционный суд Лондона подтвердил решение предыдущей инстанции. Чернухин затем предоставил в суд документ, в котором утверждалось, что за свою долю он должен получить $395 млн.
Трамп угрожал Путину ударить по Москве
Залужный допустил уступку России территорий
Трамп может стать президентом, проиграв выборы
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика
Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов