Суд раскрыл источник по спору на $395 млн между Дерипаской и Чернухиным

Судебная тяжба между Дерипаской и Чернухиным длится много лет. На прошлой неделе суд согласился с аргументами миллиардера о сомнительности документа, на основании которого с того пытались взыскать $395, и обязал раскрыть источник

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Разведывательное подразделение консалтинговой компании CT Group, принадлежащей политконсультанту сэру Линтону Кросби, предоставило предположительно поддельный документ, использованный в затяжной судебной тяжбе между бывшим заместителем министра финансов России Владимиром Чернухиным и основателем «Русала» Олегом Дерипаской, пишет Financial Times (FT).

Документ представляет из себя отчет, который включал обширную информацию об оценке имущества. Он был использован в качестве основного доказательства, в котором Чернухин оспаривал размер компенсации, присужденной ему в рамках арбитражного соглашения. Так, экс-замминистра пытался взыскать с миллиардера $395 млн вместо ранее присужденных $95,2 млн.

О судебной тяжбе между Дерипаской и Чернухиным, который в свое время занимал должности председателя ВЭБа и замминистра финансов в правительстве Михаила Касьянова, стало известно в конце 2017 года. Quinn Emanuel консультировала Чернухина и компанию Navigator Equities в споре с миллиардером и компанией Filatona Trading и предоставила документ под названием «отчет Главстроя», подтверждающий позицию ее клиента. Адвокаты структур Дерипаски усомнились в подлинности документа и обратили внимание суда на сомнительные детали: например, отчет был датирован 2016 годом, но содержал упоминание документа от 2018-го. Адвокаты миллиардера сочли действия Quinn Emanuel «частью наглой схемы» для незаконного получения от него примерно $300 млн. 15 октября суд согласился с требованием Дерипаски к Quinn Emanuel раскрыть личность того, кто предоставил ей документ. «Если мистер Чернухин имел какое-либо отношение к правонарушению, то его причастность должна быть раскрыта. Если нет, то ему нечего бояться разглашения», — сказал судья Нил Калвер.

Представитель CT Group в комментарии для FT подтвердил, что сбор данных по делу Чернухина — Дерипаски проводился разведывательным подразделением CTF Solutions. В то же время представитель компании подчеркнул, что в связи с судебными разбирательствами в начале этого года фирма предприняла внутренние шаги, «касающиеся того, как юридические фирмы используют предоставляемую ею поддержку в судебных разбирательствах».

Как отмечает газета, в двух других не связанных с делом Дерипаски судебных разбирательствах CT Group ранее также была названа в суде как предоставившая якобы поддельные документы. В одном из случаев фирма также обвинялась в незаконном сборе информации.

«Трехгорка» была куплена принадлежащей Дерипаске промышленной группой «Базовый элемент» в 2002 году. В своем иске Чернухин утверждал, что в те годы был партнером Дерипаски и контролировал мануфактуру через кипрскую Navio Holdings, в которой ему принадлежало 50%. Однако доля была оформлена на его жену Лолиту Данилину — она возглавила «Трехгорную мануфактуру» после ее приобретения структурами «Базового элемента». В 2004 году, после того как Чернухина уволили из ВЭБа, его взаимоотношения с Дерипаской были оформлены акционерным соглашением.

Как отмечал в иске Чернухин, Дерипаска не выполнил условия этого соглашения, после чего их отношения испортились. В итоге экс-глава ВЭБа обратился в суд.

В 2017 году Лондонский арбитражный суд признал совладельцем компании Чернухина и обязал структуру Дерипаски выплатить тому $95,2 млн. Миллиардер не согласился с решением суда и подал апелляцию, в феврале 2020-го Апелляционный суд Лондона подтвердил решение предыдущей инстанции. Чернухин затем предоставил в суд документ, в котором утверждалось, что за свою долю он должен получить $395 млн.