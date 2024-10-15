Дерипаска выиграл дело в лондонском суде по спору о $395 млн

Судебные тяжбы между Дерипаской и Чернухиным длились несколько лет из-за Трехгорной мануфактуры. Суд согласился с аргументами миллиардера о сомнительности документа, на основании которого с того пытались взыскать $395 млн

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Миллиардер, основатель «Русала» Олег Дерипаска (состояние $2,8 млрд по версии Forbes) в суде Лондона выиграл спор с юридической фирмой Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из-за «сфальсифицированного отчета», сообщает Reuters.

Суд согласился с требованием Дерипаски к Quinn Emanuel раскрыть личность того, кто предоставил ей документ, использованный в судебном разбирательстве бывшим замминистра финансов и экс-главой ВЭБа Владимиром Чернухиным в споре с миллиардером.

Речь идет о судебной тяжбе между Дерипаской и Чернухиным за право владения половиной Трехгорной мануфактуры, она длилась несколько лет. Quinn Emanuel консультировала Чернухина и компанию Navigator Equities в споре с миллиардером и компанией Filatona Trading и предоставила документ под названием «отчет Главстроя», подтверждающий позицию ее клиента. Адвокаты структур Дерипаски усомнились в подлинности документа и обратили внимание суда на сомнительные детали: например, отчет был датирован 2016 годом, но содержал упоминание документа от 2018-го. Адвокаты миллиардера сочли действия Quinn Emanuel «частью наглой схемы» для незаконного получения от него примерно $300 млн.

«Если мистер Чернухин имел какое-либо отношение к правонарушению, то его причастность должна быть раскрыта. Если нет, то ему нечего бояться разглашения», — сказал судья Нил Калвер.

Quinn Emanuel пояснила, что документ был получен от одной из компаний, занимающихся бизнес-аналитикой, но при этом не стала раскрывать ее название. Там также отказались ответить на вопросы адвокатов Дерипаски, но подчеркнули, что уверены в достоверности документа. По версии Quinn Emanuel, раскрытие источника подобных документов — обычная практика, однако в подобном деле такая перспектива вызывает «серьезное беспокойство насчет безопасности» этого человека.

Трехгорная мануфактура была куплена принадлежащей Дерипаске промышленной группой «Базовый элемент» в 2002 году. В своем иске Чернухин утверждал, что в те годы был партнером Дерипаски и контролировал мануфактуру через кипрскую Navio Holdings, в которой ему лично принадлежало 50%. Однако доля была оформлена на жену истца Лолиту Данилину — та возглавила Трехгорную мануфактуру после приобретения предприятия структурами «Базового элемента». В 2004 году, после того как Чернухина уволили из ВЭБа, его взаимоотношения с Дерипаской были оформлены акционерным соглашением.

В 2017 году Лондонский арбитражный суд признал совладельцем компании Чернухина и обязал структуру Дерипаски выплатить тому $95,2 млн. Миллиардер не согласился с решением суда и подал апелляцию, но в феврале 2020-го Апелляционный суд Лондона подтвердил решение предыдущей инстанции.

Чернухин затем предоставил в суд документ, в котором утверждается, что за свою долю он должен получить $395 млн.