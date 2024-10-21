В первом туре выборов в Молдавии пророссийский кандидат уступил Санду

Второе место занимает бывший генпрокурор, кандидат от пророссийской Партии социалистов Александр Стояногло; у него 26,35%. Голоса сторонников и противников евроинтеграции на референдуме почти сравнялись

Майя Санду (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Действующий президент Молдавии Майя Санду набирает 41,85% голосов в первом туре выборов главы государства после обработки 97,93% бюллетеней, передает телеканал TV8.

Второе место занимает бывший генпрокурор страны, кандидат от Партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло; у него 26,35%. На третьем месте — Ренато Усатый (13,77%).

TV8 отмечает, что результаты говорят о больших шансах на второй тур. Он состоится, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.

Президентские выборы в Молдавии прошли накануне, 20 октября. Одновременно с этим прошел референдум по вопросу об интеграции Молдавии в Европейский союз. После обработки 98,06% голосов доли голосов сторонников и противников евроинтеграции практически сравнялись: 49,89% выступают за, 50,11% — против.

Санду занимает пост президента с 2020 года, она основательница партии «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS). Санду — сторонница евроинтеграции, при ней в 2022 году Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС.

Александр Стояногло — кандидат от пророссийской Партии социалистов Республики Молдова. Ранее был генеральным прокурором. Он был назначен на этот пост предшественником Санду — Игорем Додоном. Действующий президент уволила Стояногло, сочтя его работу неудовлетворительной. Стояногло называет себя сторонником нейтралитета Молдавии и считает Россию «партнером по развитию», с которым «надо дружить».