В первом туре выборов в Молдавии пророссийский кандидат уступил Санду
Действующий президент Молдавии Майя Санду набирает 41,85% голосов в первом туре выборов главы государства после обработки 97,93% бюллетеней, передает телеканал TV8.
Второе место занимает бывший генпрокурор страны, кандидат от Партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло; у него 26,35%. На третьем месте — Ренато Усатый (13,77%).
TV8 отмечает, что результаты говорят о больших шансах на второй тур. Он состоится, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.
Президентские выборы в Молдавии прошли накануне, 20 октября. Одновременно с этим прошел референдум по вопросу об интеграции Молдавии в Европейский союз. После обработки 98,06% голосов доли голосов сторонников и противников евроинтеграции практически сравнялись: 49,89% выступают за, 50,11% — против.
Санду занимает пост президента с 2020 года, она основательница партии «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS). Санду — сторонница евроинтеграции, при ней в 2022 году Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС.
Александр Стояногло — кандидат от пророссийской Партии социалистов Республики Молдова. Ранее был генеральным прокурором. Он был назначен на этот пост предшественником Санду — Игорем Додоном. Действующий президент уволила Стояногло, сочтя его работу неудовлетворительной. Стояногло называет себя сторонником нейтралитета Молдавии и считает Россию «партнером по развитию», с которым «надо дружить».
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