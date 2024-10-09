Кремль опроверг данные о семи телефонных разговорах Путина с Трампом

Песков назвал неверными данные журналиста Боба Вудворда о том, что Трамп после ухода из Белого дома семь раз общался с Путиным. В Кремле заявили, что это дезинформация «в контексте предвыборной политической кампании»

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Данные о том, что бывший президент Дональд Трамп после ухода с должности семь раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным, не соответствуют действительности, заявил РБК пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, это не так», — сказал он в ответ на вопрос, созванивались ли Путин с Трампом.

В комментарии The New York Times Песков заявил, что «это типичная дезинформация в контексте предвыборной политической кампании».

О телефонных переговорах накануне сообщил CNN со ссылкой на книгу журналиста Боба Вудворда «Война», которая будет опубликована 15 октября. В частности, там описан эпизод, случившийся в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, когда политик попросил своего старшего помощника выйти из комнаты, чтобы «он мог, как он выразился, поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным». Возможное содержание этих бесед не приводилось.

Журналист рассказал, как Байден назвал Путина «воплощением зла» Политика

Автор книги признал, что у него нет других источников, которые подтверждали бы, что Трамп поддерживал связь с Путиным после ухода с должности, указывает NYT. Около 20 бывших и действующих сотрудников администрации и разведки США сообщили, что ничего об этом не знают, но некоторые не исключили такой вероятности.

Директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что Вудворд — «полный мерзавец, сумасшедший и невменяемый человек» и автор «выдуманных историй», в то же время, пишет NYT, он напрямую не опроверг данные о контактах Трампа с Путиным. Сенатор Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты от республиканцев, заявил, что «даже если это правда», ничего плохого в общении с мировыми лидерами нет.

Издание отмечает, что бывшие президенты часто общаются с иностранными лидерами, но «было бы необычно, если бы кто-то поговорил с явным противником Соединенных Штатов», не согласовав это сначала с Белым домом или Госдепом.

Трамп не раз заявлял, что при его президентстве у него сложились хорошие отношения с Путиным, и что при нем военный конфликт России и Украины не начался бы. В Кремле на это ответили, что, когда Трамп был у власти, «особо ничего хорошего для России не делалось», но страны поддерживали диалог.