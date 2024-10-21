МИД предостерег друзей и партнеров от поддержки «формулы мира» Украины
Дружественным России странам не следует поддерживать ультимативные предложения Украины, заявил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.
«В «плане победы» [Владимира] Зеленского нет ни плана, ни победы. Так же, как в его «формуле мира» не было ни мира, ни формулы, а в «саммите мира» в Бюргенштоке — ни мира, ни саммита. Мы предостерегаем наших друзей и партнеров от поддержки этих ультимативных инициатив и форматов, в которые их пытаются затянуть методами обмана и давления», — сказал дипломат.
По мнению Полищука, выдвижение Киевом «плана победы» дезавуирует заявления о стремлении к миру, поскольку предложения направлены на «максимальною эскалацию конфликта и вовлечение в него стран НАТО».
«Формула мира» состоит из 10 пунктов, их озвучил президент Украины два года назад. Среди этих предложений вывод российских войск на границы 1991 года, радиационная и ядерная безопасность, прекращение боевых действий и фиксация завершения конфликта. На «саммите мира» в июне 2024-го в Швейцарии украинская сторона представила несколько наименее спорных пунктов своей мирной инициативы.
«План победы» украинские власти предоставили западным партнерам и в Верховной раде осенью 2024 года. В нем есть секретные разделы, опубликованная часть документа содержит предложение разместить на Украине «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет», усиление военной помощи и др.
Россия отказывается обсуждать украинские мирные предложения и предлагает начать переговоры на своих условиях: полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей; фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; отмена всех западных санкций против России; демилитаризация и «денацификация» Украины.
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