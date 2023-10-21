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МИД вызвал поверенного в делах Чехии из-за обвинений по Украине

Вид на здание МИД России
Вид на здание МИД России (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В МИД России вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Ян Ондржейка, говорится в сообщении МИДа. Ему был заявлен протест в связи с позицией Правги по ситуации на Украине.

Как говорится в сообщении МИДа, «в ответ на недавний демарш МИД Чехии был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины, в т.ч. в контексте подхваченных Прагой украинских измышлений о мнимой причастности Вооруженных Сил Российской Федерации к ударам по гражданской инфраструктуре в населенном пункте Гроза».

В МИДе указали дипломату на «неблаговидную роль Чехии в украинском конфликте», поддержку Киева из-за рубежа с целью «нанести России стратегическое поражение» и поставки оружия. В ведомстве подчеркнули, что это ведет к «продолжению конфликта и дестабилизации всего региона».

«На этом фоне выглядят несостоятельными попытки Праги, закрывающей глаза на преступления киевского режима, выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей, как и стремление поучать других», — заключили в МИДе.

Материал дополняется.

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