Reuters сообщил о письме Госдепа о попытках России вмешаться в выборы

США обвинили Россию в 11 попытках «подорвать доверие к выборам» в девяти странах, включая США. Посол Антонов называл заявления американских властей «компиляцией домыслов и сплетен»

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Госдепартамент разослал посольствам США в более чем 100 странах документ с данными о попытках России подорвать общественное доверие к избирательному процессу в ряде государств, сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства.

Собеседник рассказал агентству, что за период с 2020 по 2022 год власти зафиксировали 11 попыток Москвы вмешаться в выборы в девяти странах, в том числе и в США. Вашингтон призвал уменьшить вмешательство России в выборы при помощи введения дополнительных санкций, обмена информацией, основанной на фактах, высылкой российских разведчиков и запретов на въезд.

Доклад американской разведки о попытках России подорвать доверие к избирательным процессам в некоторых государствах — компиляция домыслов и сплетен, заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, американские власти превращают Россию в непримиримого врага и загоняют двусторонние отношения «в глухой тупик».

РБК направил запрос в МИД России.

США уже несколько лет выдвигают обвинения в адрес России о попытках вмешаться в ход выборов. Вашингтон считает, что Москва предприняла определенные действия, для того чтобы на президентских выборах в 2016 году победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Спецпрокурор Роберт Мюллер, проводивший расследование ситуации вокруг выборов 2016 года, в итоге вместе со своей командой пришел к выводу, что поводов обвинять Трампа в прямом сговоре с Москвой нет.

«Основной вывод — об отсутствии сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией — просто не мог быть иным», — подчеркивал МИД, комментируя результаты расследования Мюллера, отмечая, что Москва ранее неоднократно указывала на абсолютно надуманный характер обвинений. «Надеемся, со временем в Вашингтоне наберутся смелости и официально признают, что не было не только никакого «сговора», но и все инсинуации о «российском вмешательстве» — не имеющая под собой оснований злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе в США», — говорилось в ответе.

Американская разведка также утверждала, что, по ее данным, Россия пыталась вмешаться и в президентские выборы 2020 года, запустив кампанию по «очернению» кандидата от демократов Джо Байдена. Заместитель пресс-секретаря Белого дома в период президентства Трампа Хоган Гидли также называл данные о «вмешательстве» Москвы шуткой и абсолютной ложью, возложив ответственность за нее на демократов. Информацию также опровергли в посольстве России в США, попросив политиков «прекратить голословные обвинения».

В июле 2021 года президент США Джо Байден вновь обвинил Россию в попытке вмешательства уже в американские выборы 2022 года. Москва в ответ назвала обвинения Вашингтона попыткой завуалировать собственное вмешательство в российские выборы. Москва отвергает подобные заявления. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал сообщения о вмешательстве России в выборы параноидальными и не имеющими ничего общего с действительностью.